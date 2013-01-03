2012 enflasyonu beklendiği gibi yüzde 6.16 oldu

Enflasyon 2012 yılını yüzde 6.16'da tamamladı. Aralık ayında TÜFE'de beklentilere paralel yüzde 0.38 artış, ÜFE'de ise yüzde 0.12 düşüş yaşandı. Memura yüzde 0.12'lik enflasyon farkı verilecek.



Enflasyonda 2012 rakamı netleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, enflasyon Aralık ayında beklentilere paralel TÜFE'de yüzde 0.38 arttı, ÜFE'de yüzde 0.12 geriledi.

Enflasyon 2012'yi TÜFE'de 6.16, ÜFE'de yüzde 2.45'te tamamladı.

CNBC-e anketinde TÜFE'de ortalama yüzde 0.39 artış bekleniyordu. 2012 sonu TÜFE beklentisi yüzde 6.18 düzeyindeydi.



Babacan: Son 25 yılın en düşük TÜFE'si



Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, TÜFE verilerinin son 25 yılın, ÜFE verilerinin de son 45 yılın en düşük oranları olduğunu söyledi.



Çekirdek enflasyon yüzde 5,81



Merkez Bankası'nın yakından takip ettiği ve çekirdek enflasyon yerine açıklanan enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç fiyat artışı yüzde 5.81 oldu.



Gıdada yüzde 1,5'lik artık



Aralık'ta en yüksek artış yüzde 1.55 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. TÜFE'de ana harcama grupları itibariyle 2012 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan haberleşmede yüzde 1.23, lokanta ve otellerde yüzde 0.39, konutta yüzde 0.24, ev eşyasında yüzde 0.21, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0.10, sağlıkta yüzde 0.04, eğitimde yüzde 0.02, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 0.01 artış yaşandı. Eğlence ve kültürde yüzde 0.17, ulaştırmada yüzde 0.27, giyim ve ayakkabıda yüzde 1.50 düşüş meydana geldi.



2012'nin artış lideri konut



2012 yılında en yüksek artış yüzde 11.37 ile konut grubunda gerçekleşti. Onu lokanta ve oteller (yüzde 9.31), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 8.66), giyim ve ayakkabı (yüzde 8.17) izledi.



Tarımda fiyatlar geriledi



Sektörlere bakıldığında Aralık'ta tarımda yüzde 0.39 artış, sanayide yüzde 0.07 düşüş görüldü. 2012'nin tamamında tarımda yüzde 4.17 düşüş, sanayide yüzde 3.83 artış yaşandı.



Zam şampiyonu salatalık



Aralık ayının zam şampiyonu yüzde 63.69'luk artışla salatalık oldu. Onu yüzde 58.03'le patlıcan, yüzde 42.17 ile dolmalık biber, yüzde 30.36 ile domates, yüzde 14.73'le kuru soğan, yüzde 6.25'le internet ücreti izledi. Fiyatı en çok düşen ürün yüzde 13.37'yle portakal oldu.



Son 10 yılda enflasyon



2002: Yüzde 29.7

2003: Yüzde 18.4

2004: Yüzde 9.3

2005: Yüzde 7.7

2006: Yüzde 9.7

2007: Yüzde 8.4

2008: Yüzde 10.1

2009: Yüzde 6.5

2010: Yüzde 6.4

2011: Yüzde 10.4



Memura 0,12'lik fark



Yılın son ayında enflasyonun yüzde 0.26'nın üzerinde çıkmasıyla, kamu çalışanları ve emeklileri, geçen yılın ikinci yarısı için yüzde 0.12'lik enflasyon zammı alacak. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 4'ü aştığı için memurlar yeni yılın ilk maaşında bu farkı da alacak.