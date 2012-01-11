-2012 emniyet binalarını iyileştirme yılı ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - İçişleri Bakanlığının, 2012 yılını ''Emniyet Teşkilatı Hizmet Binalarını İyileştirme ve Geliştirme Yılı'' olarak ilan ettiği bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin imzasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ve 81 valiliğe gönderilen genelgeyle 2012 yılı, ''Emniyet Teşkilatı Hizmet Binalarını İyileştirme ve Geliştirme Yılı'' olarak ilan edildi, emniyet binalarının iyileştirilmesi istendi. Güvenlik hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini esas alan Türk emniyet teşkilatının, bu kapsamda halka hizmet sunduğu binaların iyileştirme ve yeniden yapılanma faaliyetlerine başladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''İnşaat Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından yaptırılan mevcut durum tespiti ve ihtiyaç analizleri çerçevesinde, geniş kapsamlı çalışmaların yapılmasına karar verildi. Emniyet Teşkilatı Hizmet Binalarını İyileştirme ve Geliştirme Yılı çalışmaları kapsamında tüm hizmet binaları engelli vatandaşlarımızın ulaşımına uygun hale getirilerek, gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Ayrıca, yeni yatırıma alınacak hizmet binaları, mimari görünüm açısından, özellikle Türk mimari anlayışı ve yörenin mimari geçmişine uygun olacaktır.''