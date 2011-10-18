2012 bütçesinde 21.2 milyar lira açık öngörüldü

T24-

Kamuya 90 bin personel alınacak

. Bakanı Şimşek, 2012 yılında kamuya yaklaşık 90 bin civarında kişi alınacağını söyledi.Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ocak-Eylül 2011 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları, 2011 yıl sonu bütçe gerçekleşme tahmini ve 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hakkında basın toplantısı düzenledi.Geçen sene Ocak-Eylül döneminde 21,3 milyar lira açık veren bütçenin, 2011 yılının aynı döneminde 234 milyon lira fazla verdiğini belirten Bakan Şimşek, ''Bütçemiz bı yılın ilk 9 ayında küçük de olsa bir fazla vermiştir. Böylece bütçemiz ilk 9 ayda 1984 yılından bu tarafa, yani 28 yılından aradan sonra ilk defa fazla vermiştir'' dedi.Bakan Şimşek, mevsimsel etkiler, yani hak edişlerin yılın son 3 ayına birikmesi ve altyapı yatırımları için bütçe ödeneklerine ilaveten verilen 9,1 milyar liralık ödeneğin de bu dönemde harcamaya dönecek olması nedeniyle giderlerin son 3 aylık dönemde daha yüksek bir artış göstereceğini ifade ederek, ''Bu nedenle Orta Vadeli Programda öngördüğümüz gibi yıl sonunda bütçe açığının 22,2 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz. Yani bu senenin ilk 9 ayında bir fazla var, fakat biz altyapı yatırımlarına ilaveten 9,1 milyar lira ödenek veriyoruz, bir de tabii ki hak edişler bu dönemde yoğunlaşıyor, bunun bir sonucu olarak yılı 22,2 milyar liralık bir açıkla kapatacağız'' diye konuştu.Şimşek, Ocak-Eylül döneminde faiz dışı fazlanın geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 katına çıkarak 35 milyar liraya ulaştığını sözlerine ekledi.Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2012 yılında kamuya 90 bin personelin alınacağını açıkladı.Kadronun dağılımı konusunda bir şey söyleyemeyeceğini ifade eden Bakan Şimşek alımların ihtiyaca göre yapılacağını ve yıl içerisinde emekli olacakların bulunduğunu da hatırlattı. Bakan Şimşek, personel alımı hakkında "Bizim varsayımımız 90 bin civarında bir rakam öngörüyoruz. Ama bunun altında veya üstünde olabilir. Bugün dünyanın birçok ülkesinde kamuda yeni doktor yeni hemşire, yeni polis alınacağına inanın var olanlar azaltılıyor. Bugün petrol zengini Rusya'da bile 100 bin kamu çalışanının işten çıkarılması söz konusu. Ben Yunanistan'dan, İngiltere'den bahsetmiyorum. 290 bin kamu çalışanının işten çıkarılması hususu var. Halbuki Türkiye bu dönemde bir yandan kamu dengelerini iyileştiriyor, ihtiyacı olan bütün personeli de alıyor.Türkiye bu anlamda iyi noktada. Türkiye'de 2012 yılında da bu dengeleri düzenleyeceğiz" dedi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2012 yılında bütçe gelirlerinin 329.8 milyar TL olacağını açıklayarak bunun 277.7 milyar TL'sin vergi gelirlerinden, 52.2 milyar TL'sinin vergi dışı gelirlerden oluşmasını öngördüklerini bildirdi. 2012 yılında 53.8 milyar TL gelir vergisi, 27.2 milyar TL kurumlar vergisi tahsilatı öngörüldüğünü açıklayan Bakan Şimşek, bütçede Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gelirinin 70.6 milyar TL, Dahilde Alınan KDV'nin 33.6 milyar TL, ithalde alınan KDV'nin 53.9 milyar TL, motorlu taşıtlar vergisinin 6.7 milyar TL, BSMV'nin 4.5 milyar TL, damga vergisinin 7.3 milyar TL, harçların 9.3 milyar TL olarak öngörüldüğünü bildirdi. Böylece 2012 yılında 277.7 milyar TL'lik vergi gelirlerinin yüzde 67'sinin dolaylı vergilerden, yüzde 33'ünün ise doğrudan vergilerden alınacağı ortaya çıktı.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2011 yılı Eylül itibariyle bütçe Gerçekleşmeleri ile yılsonu gerçekleşme tahmini ve 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Hakkında basın toplantısı düzenledi. Bakan Şimşek yaptığı açıklamada 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde bütçe giderlerinin 350.9 milyar TL, faiz hariç giderlerin 300.6 milyar TL, bütçe gelirlerinin 329. 8 milyar TL, vergi gelirlerini 277.7 milyar TL olacağını açıkladı. Bakan Şimşek, 2012 yılında bütçe açığının 21.1 milyar TL, faiz dışı fazlanın 29.2 milyar TL olmasını öngördüklerini belirtti.







Bütçe giderleri 2011'e göre yüzde 12 artacak







Bakan Şimşek, 2012 yılında bütçe giderlerinin 2011 yılsonuna göre yüzde 12 oranında artması öngörülürken bütçe gelirlerinin yüzde 13.4 oranında artacağının tahmin edileceğini kaydetti. 2012 yılında 2011 yılsonu gerçekleşme tahminine göre vergi gelirlerinin yüzde 11.4 oranında artmasını öngördüklerini dile getiren Bakan Şimşek, "2012 yılı için nominal GSYH artış oranının yüzde 11.3 olduğu göz önüne alındığında, vergi gelirlerindeki artış oranının gerçekçi olduğu görülecektir. Bu suretle 2011 yılında milli gelire oran olarak yüzde 1,7 oranında gerçekleşmesi öngörülen bütçe açığı 2012 yılında yüzde 1,5'e düşmektedir" dedi.







Personel giderleri 81.7 milyar TL





Şimşek'in açıklamalarına göre 350 milyar 898 milyon TL olarak belirlenen 2012 yılı bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ise şöyle olacak:



"Personel giderleri 81.7 milyar TL, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 14.3 milyar TL, mal ve hizmet alım giderleri 28.9 milyar TL, faiz giderleri 50.3 milyar TL, cari transferler 130.2 milyar TL, sermaye transferleri 4.2 milyar TL, borç verme 8.6 milyar TL, yedek ödenekler 4.8 milyar TL."







2012'de ötv geliri hedefi 70.6 milyar TL







Bakan Şimşek, 2012 yılı Merkezi Yönetim bütçe gelirlerinin detayları hakkında da bilgi verdi. 2012 yılında bütçe gelirlerinin 329.8 milyar TL olacağını belirten Şimşek, vergi gelirlerinin 277.7 milyar TL, vergi dışı gelirlerin 52.2 milyar TL olacağını açıkladı. 2012 yılında bazı vergi türlerine ait 2012 yılı tahminlerini de aktaran Şimşek, gelir vergisinin 53.8 milyar TL kurumlar vergisinin 27.2 milyar TL, Dahilde Alınan KDV'nin 33.6 milyar TL ithalde alınan KDV'nin 53.9 milyar TL, Özel Tüketim Vergisi'nin 70.6 milyar TL, motorlu taşıtlar vergisinin 6.7 milyar TL, BSMV'nin 4.5 milyar TL, damga vergisinin 7.3 milyar TL, harçların 9.3 milyar TL olarak öngörüldüğünü bildirdi. Böylece 2012 yılında vatandaşın yaptığı tüketimler sonrasında tahsil edilen dolaylı vergiler (ÖTV, KDV, BSMV, harçlar, damga vergisi)toplamı 186 milyar TL'ye ulaşarak, 277.7 milyar TL'lik bütçedeki vergi geliri hedefinin yüzde 67'sini oluşturdu. Gelir, kurumlar ve servet vergilerinden oluşan doğrudan vergiler ise vergi geliri hedefinin yüzde 33'ünü oluşturdu.

Aslan payı Maliye'ye



2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde en yüksek payı 88 milyar 523 milyon 596 bin TL ile Maliye Bakanlığı aldı. Maliye Bakanlığını, 64 milyar 705 milyon 201 bin TL ile Hazine Müsteşarlığı ve 39 milyar 169 milyon 379 bin TL ile Milli Eğitim Bakanlığı izledi.Bütçede; genel bütçeli idareler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığına 138 milyon 700 bin TL, TBMM'ye 651 milyon 252 bin TL, Başbakanlık'a 861 milyon 757 bin TL, MİT Müsteşarlığına 750 milyon 942 bin TL, MGK Genel Sekreterliğine 14 milyon 376 bin TL, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne 89 milyon 462 bin TL kaynak ayrıldı.Milli Eğitim Bakanlığı 39 milyar 169 milyon 379 bin TL, Adalet Bakanlığı 5 milyar 277 milyon 312 bin TL, Milli Savunma Bakanlığı 18 milyar 229 milyon 672 bin TL, İçişleri Bakanlığı 2 milyar 585 milyon 387 bin TL, Dışişleri Bakanlığı 1 milyar 351 milyon 947 bin TL, Sağlık Bakanlığı 14 milyar 357 milyon 938 bin TL, Ulaştırma Bakanlığı 8 milyar 904 milyon 140 bin TL, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 31 milyar 551 milyon 963 bin TL, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 582 milyon 718 bin TL, Kültür ve Turizm Bakanlığı 1 milyar 705 milyon 76 bin TL, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 8 milyar 841 milyon 713 bin TL, Avrupa Birliği Bakanlığı 151 milyon 171 bin TL pay alacak.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 2 milyar 236 milyon 131 bin TL, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 929 milyon 814 bin TL, Ekonomi Bakanlığına 1 milyar 279 milyon 980 bin TL, Gençlik ve Spor Bakanlığına 4 milyar 469 milyon 119 bin TL, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 10 milyar 484 milyon 859 bin TL, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına 384 milyon 676 bin TL, Kalkınma Bakanlığına 1 milyar 67 milyon 700 bin TL, Orman ve Su İşleri Bakanlığına 1 milyar 846 milyon 902 bin TL bütçe öngörüldü.Jandarma Genel Komutanlığına 4 milyar 913 milyon 982 bin TL, Emniyet Genel Müdürlüğüne 12 milyar 119 milyon 314 bin TL, Sahil Güvenlik Komutanlığına 375 milyon 997 bin TL, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına 24 milyon 718 bin TL, Yargıtay'a 103 milyon 130 bin TL, Danıştay'a 70 milyon 742 bin TL, Sayıştay'a 142 milyon 162 bin TL, HSYK'ya 35 milyon 512 bin TL pay ayrıldı.Maliye Bakanlığına 88 milyar 523 milyon 596 bin TL, Hazine Müsteşarlığına 64 milyar 705 milyon 201 bin TL, Gelir İdaresi Başkanlığına 1 milyar 889 milyon 856 bin TL, TÜİK'e 184 milyon 396 bin TL, Diyanet İşleri Başkanlığına 3 milyar 891 milyon 166 bin TL kaynak aktarılacak.