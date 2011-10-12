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2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup maçları tamamlandı ANKARA (A.A)

12 Ekim 2011 03:49

-2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup maçları tamamlandı ANKARA (A.A) - 11.10.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup eleme maçları bu akşam tamamlandı. A Grubu'nda Azerbaycan ile karşılaşan Türkiye, rakibini 1-0 yendi ve Belçika'nın Almanya'ya 3-1 yenilmesiyle grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off mücadelesine hak kazandı. Eleme maçları sonucunda gruplarını ilk sırada tamamlayan Almanya, Rusya, İtalya, Fransa, Hollanda, Yunanistan, İngiltere, Danimarka ve İspanya şampiyonaya doğrudan katılma hakkını elde etti. E Grubu'nu 24 puanla ikinci sırada tamamlayan İsveç ise en iyi ikinci sıfatıyla şampiyonadaki yerini ayırttı. Grupların diğer ikincileri, Türkiye, İrlanda, Estonya, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Portekiz ve Çek Cumhuriyeti ise isimlerini play-off'a yazdırdı. Play-off eşleşmeleri, Perşembe günü Polonya'nın Krakow kentinde yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Şampiyonaya iştirak edecek son 4 takımın belirleneceği play-off'ta ilk maçlar 11 veya 12 Kasım'da, rövanşları ise 15 Kasım'da yapılacak. Gruplarda bu akşam oynanan maçların sonuçları ve puan tabloları şöyle: A Grubu: Kazakistan:0 - Avusturya:0                   Almanya:3 - Belçika:1           Türkiye:1 - Azerbaycan:0 TAKIMLAR          O   G   B   M   A   Y   P ------------------------------------------- 1- Almanya       10  10   0   0  34   7  30  2- Türkiye       10   5   2   3  13  11  17  3- Belçika       10   4   3   3  21  15  15  4- Avusturya     10   3   3   4  16  17  12  5- Azerbaycan    10   2   1   7  10  26   7   6- Kazakistan    10   1   1   8   6  24   4   B Grubu: Rusya:6 - Andorra:0          İrlanda:2 - Ermenistan:1           Makedonya:1 - Slovakya:1  TAKIMLAR          O   G   B   M   A   Y   P ------------------------------------------- 1- Rusya          10  7   2   1  17   4  23  2- İrlanda        10  6   3   1  15   7  21  3- Ermenistan     10  5   2   3  22  10  17  4- Slovakya       10  4   3   3   7  10  15  5- Makedonya      10  2   2   6   8  14   8   6- Andorra        10  0   0  10   1  25   0   C Grubu: İtalya:3 - Kuzey İrlanda:0             Slovenya:1 - Sırbistan:0  TAKIMLAR               O   G   B   M   A   Y   P ------------------------------------------------- 1- İtalya             10   8   2   0  20   2  26  2- Estonya            10   5   1   4  15  14  16  3- Sırbistan          10   4   3   3  13  12  15  4- Slovenya           10   4   2   4  11   7  14  5- Kuzey İrlanda      10   2   3   5   9  13   9   6- Faroe Adaları      10   1   1   8   6  26   4   D Grubu: Arnavutluk:1 - Romanya:1           Fransa:1 - Bosna Hersek:1  TAKIMLAR          O   G   B   M   A   Y   P ------------------------------------------- 1- Fransa        10   6   3   1  15   4  21  2- Bosna Hersek  10   6   2   2  17   8  20  3- Romanya       10   3   5   2  13   9  14  4- Belarus       10   3   4   3   8   7  13  5- Arnavutluk    10   2   3   5   7  14   9   6- Lüksemburg    10   1   1   8   3  21   4   E Grubu: Macaristan:0 - Finlandiya:0           Moldova:4 - San Marino:0           İsveç:3 - Hollanda:2  TAKIMLAR         O   G   B   M   A   Y   P ------------------------------------------- 1- Hollanda     10   9   0   1  37   8  27  2- İsveç        10   8   0   2  31  11  24  3- Macaristan   10   6   1   3  22  14  19  4- Finlandiya   10   3   1   6  16  16  10  5- Moldova      10   3   0   7  12  16   9   6- San Marino   10   0   0  10   0  53   0   F Grubu: Hırvatistan:2 - Letonya:0           Gürcistan:1 Yunanistan:2            Malta:0 - İsrail:2  TAKIMLAR          O   G   B   M   A   Y   P ------------------------------------------- 1- Yunanistan    10   7   3   0  14   5  24  2- Hırvatistan   10   7   1   2  18   7  22  3- İsrail        10   5   1   4  13  11  16  4- Letonya       10   3   2   5   9  12  11  5- Gürcistan     10   2   4   4   7   9  10  6- Malta         10   0   1   9   4  21   1   G Grubu: Bulgaristan:0 - Galler:1            İsviçre:2 - Karadağ:0 TAKIMLAR         O   G   B   M   A   Y   P ------------------------------------------ 1- İngiltere     8   5   3   0  17   5  18  2- Karadağ       8   3   3   2   7   7  12  3- İsviçre       8   3   2   3  12  10  11  4- Galler        8   3   0   5   6  10   9   5- Bulgaristan   8   1   2   5   3  13   5   H Grubu: Danimarka:2 - Portekiz:1           Norveç:3 - Kıbrıs Rum kesimi:1 TAKIMLAR               O   G   B   M   A   Y   P ------------------------------------------------- 1- Danimarka           8   6   1   1  15   6  19  2- Portekiz            8   5   1   2  21  12  16  3- Norveç              8   5   1   2  10   7  16  4- İzlanda             8   1   1   6   6  14   4   5- Kıbrıs Rum kesimi   8   0   2   6   7  20   2   I Grubu: İspanya:3 - İskoçya:1           Litvanya:1 - Çek Cumhuriyeti:4  TAKIMLAR             O   G   B   M   A   Y   P ---------------------------------------------- 1- İspanya           8   8   0   0  26   6  24  2- Çek Cumhuriyeti   8   4   1   3  12   8  13  3- İskoçya           8   3   2   3   9  10  11  4- Litvanya          8   1   2   5   4  13   5   5- Liechtenstein     8   1   1   6   3  17   4

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