-2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup maçları tamamlandı ANKARA (A.A) - 11.10.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup eleme maçları bu akşam tamamlandı. A Grubu'nda Azerbaycan ile karşılaşan Türkiye, rakibini 1-0 yendi ve Belçika'nın Almanya'ya 3-1 yenilmesiyle grubunu ikinci sırada tamamlayarak play-off mücadelesine hak kazandı. Eleme maçları sonucunda gruplarını ilk sırada tamamlayan Almanya, Rusya, İtalya, Fransa, Hollanda, Yunanistan, İngiltere, Danimarka ve İspanya şampiyonaya doğrudan katılma hakkını elde etti. E Grubu'nu 24 puanla ikinci sırada tamamlayan İsveç ise en iyi ikinci sıfatıyla şampiyonadaki yerini ayırttı. Grupların diğer ikincileri, Türkiye, İrlanda, Estonya, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Karadağ, Portekiz ve Çek Cumhuriyeti ise isimlerini play-off'a yazdırdı. Play-off eşleşmeleri, Perşembe günü Polonya'nın Krakow kentinde yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Şampiyonaya iştirak edecek son 4 takımın belirleneceği play-off'ta ilk maçlar 11 veya 12 Kasım'da, rövanşları ise 15 Kasım'da yapılacak. Gruplarda bu akşam oynanan maçların sonuçları ve puan tabloları şöyle: A Grubu: Kazakistan:0 - Avusturya:0 Almanya:3 - Belçika:1 Türkiye:1 - Azerbaycan:0 TAKIMLAR O G B M A Y P ------------------------------------------- 1- Almanya 10 10 0 0 34 7 30 2- Türkiye 10 5 2 3 13 11 17 3- Belçika 10 4 3 3 21 15 15 4- Avusturya 10 3 3 4 16 17 12 5- Azerbaycan 10 2 1 7 10 26 7 6- Kazakistan 10 1 1 8 6 24 4 B Grubu: Rusya:6 - Andorra:0 İrlanda:2 - Ermenistan:1 Makedonya:1 - Slovakya:1 TAKIMLAR O G B M A Y P ------------------------------------------- 1- Rusya 10 7 2 1 17 4 23 2- İrlanda 10 6 3 1 15 7 21 3- Ermenistan 10 5 2 3 22 10 17 4- Slovakya 10 4 3 3 7 10 15 5- Makedonya 10 2 2 6 8 14 8 6- Andorra 10 0 0 10 1 25 0 C Grubu: İtalya:3 - Kuzey İrlanda:0 Slovenya:1 - Sırbistan:0 TAKIMLAR O G B M A Y P ------------------------------------------------- 1- İtalya 10 8 2 0 20 2 26 2- Estonya 10 5 1 4 15 14 16 3- Sırbistan 10 4 3 3 13 12 15 4- Slovenya 10 4 2 4 11 7 14 5- Kuzey İrlanda 10 2 3 5 9 13 9 6- Faroe Adaları 10 1 1 8 6 26 4 D Grubu: Arnavutluk:1 - Romanya:1 Fransa:1 - Bosna Hersek:1 TAKIMLAR O G B M A Y P ------------------------------------------- 1- Fransa 10 6 3 1 15 4 21 2- Bosna Hersek 10 6 2 2 17 8 20 3- Romanya 10 3 5 2 13 9 14 4- Belarus 10 3 4 3 8 7 13 5- Arnavutluk 10 2 3 5 7 14 9 6- Lüksemburg 10 1 1 8 3 21 4 E Grubu: Macaristan:0 - Finlandiya:0 Moldova:4 - San Marino:0 İsveç:3 - Hollanda:2 TAKIMLAR O G B M A Y P ------------------------------------------- 1- Hollanda 10 9 0 1 37 8 27 2- İsveç 10 8 0 2 31 11 24 3- Macaristan 10 6 1 3 22 14 19 4- Finlandiya 10 3 1 6 16 16 10 5- Moldova 10 3 0 7 12 16 9 6- San Marino 10 0 0 10 0 53 0 F Grubu: Hırvatistan:2 - Letonya:0 Gürcistan:1 Yunanistan:2 Malta:0 - İsrail:2 TAKIMLAR O G B M A Y P ------------------------------------------- 1- Yunanistan 10 7 3 0 14 5 24 2- Hırvatistan 10 7 1 2 18 7 22 3- İsrail 10 5 1 4 13 11 16 4- Letonya 10 3 2 5 9 12 11 5- Gürcistan 10 2 4 4 7 9 10 6- Malta 10 0 1 9 4 21 1 G Grubu: Bulgaristan:0 - Galler:1 İsviçre:2 - Karadağ:0 TAKIMLAR O G B M A Y P ------------------------------------------ 1- İngiltere 8 5 3 0 17 5 18 2- Karadağ 8 3 3 2 7 7 12 3- İsviçre 8 3 2 3 12 10 11 4- Galler 8 3 0 5 6 10 9 5- Bulgaristan 8 1 2 5 3 13 5 H Grubu: Danimarka:2 - Portekiz:1 Norveç:3 - Kıbrıs Rum kesimi:1 TAKIMLAR O G B M A Y P ------------------------------------------------- 1- Danimarka 8 6 1 1 15 6 19 2- Portekiz 8 5 1 2 21 12 16 3- Norveç 8 5 1 2 10 7 16 4- İzlanda 8 1 1 6 6 14 4 5- Kıbrıs Rum kesimi 8 0 2 6 7 20 2 I Grubu: İspanya:3 - İskoçya:1 Litvanya:1 - Çek Cumhuriyeti:4 TAKIMLAR O G B M A Y P ---------------------------------------------- 1- İspanya 8 8 0 0 26 6 24 2- Çek Cumhuriyeti 8 4 1 3 12 8 13 3- İskoçya 8 3 2 3 9 10 11 4- Litvanya 8 1 2 5 4 13 5 5- Liechtenstein 8 1 1 6 3 17 4