-2012 ATLETİZM ŞAMPİYONASI ÖNCESİ TESİS SORUNU İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 - Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı 2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a gelen Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) İnceleme Heyeti üyelerinden Prof. Dr. Helmut Digel, organizasyona 18 ay kala hala organizasyonun yapılacağı tesisin ortada olmamasının kendilerini endişelendirdiğini belirterek, ''Tesis sorununu aşarsak bu şampiyonanın çok mükemmel bir şampiyona olacağına şüphemiz yok'' dedi. IAAF İnceleme Heyeti üyelerinden Prof. Dr. Helmut Digel, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Memmet Terzi ile Ataköy Sheraton Otel'de basın toplantısı düzenledi. Helmut Digel, Olimpiyatlar öncesinde, tüm dünyanın dikkatinin Türkiye'de yapılacak şampiyonaya çevrileceğini, organizasyonun 180 ülkenin televizyonlarından banttan ve canlı şekilde yayımlanacağını belirtti. Organizasyona 18 ay kala, tesisin olmayışının kendilerini endişelendirdiğini kaydeden Digel, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu organizasyonun Türkiye'de yapılmasına 2007 yılında karar verildi. 3 yıldır bu salon hazır değil. 2 günlük ziyaretimiz sırasında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü yetkilileriyle de görüştük. Organizasyon Sinan Erdem Basketbol Salonu'nun yanında yapılacak yeni bir arenada yapılmasına karar verilmiş. Salonun yapılması konusunda finansman garantisi aldık. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bu arenayı yapmaya hazır. Ancak zorlu bir süreç var. Salonun 1 yıl içinde bitirilmesi gerekiyor. Çizimleri gördük. Heyetimizde yer alan uzmanlar bazı değişikliklerin yapılması konusunda önerilerde bulundular.'' IAAF'a bu durumu rapor edeceklerini kaydeden Digel, Türkiye'den yapılacaklara ilişkin programı isteyeceklerini kaydetti. ''Türkiye'den organizasyon alınabilir mi?'' şeklindeki bir soru üzerine Digel, ''Böyle bir risk var. Ancak buna IAAF Konseyi ve Başkan karar verecek. IAAF başkanı adına da konuşabilirim. Biz bu organizasyonun burada olmasını istiyoruz. Burada olacağını da ümit ediyoruz. İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Dünya Basketbol Şampiyonası'nı televizyondan izledim. Aynı güzellikte bir organizasyonun yapılmasını istiyoruz. Güçlü bir ülkenin güçlü şekilde dünya atletizminde var olduğunu göstermesi açısından da bu organizasyon önemli'' dedi. Daha önce çok amaçlı planlanan ancak basketbola tahsis edilen Sinan Erdem Spor Salonu'nun planlamasında yapılan değişiklikten ne kendilerinin ne de Mehmet Terzi'nin ''çok mutlu olmadığını'' söyleyen Digel, ''Varolan salona atletizm pisti eklemek mümkün değil. Artık önümüze bakmalıyız. Yeni bir tesisin yapılmasına karar verilmiş. Yapılması gereken, yarışmanın ihtiyacına uygun uluslararası bir arenayı yapmak ve şampiyona için bu tesisi en iyi şekilde hazırlamak'' şeklinde konuştu. Digel, eksiklerin tamamlanması konusunda Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi ile mutabık kaldıklarını dile getirerek, ''Tesis problemini de aşarsak bu şampiyonanın çok mükemmel bir şampiyona olacağını umuyoruz'' dedi. Mehmet Terzi ise İnceleme Heyetinin eleştirilerini ve önerilerini ciddiye aldıklarını dile getirerek, şampiyonanın en iyi şekilde gerçekleşeceğine inandıklarını ifade etti.