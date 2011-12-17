-2011'in en önemli haberi Bin Ladin'in öldürülmesi NEW YORK (A.A) - 17.12.2011 - Amerikan haber ajansı Associated Press'in Amerikalı editörler ve haber müdürleri arasında yaptığı ankete göre, bu yılın en önemli haberi terör ağı El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesi. 247 kişinin görüşüne başvurulan ankette, Bin Ladin'in Amerikan komandoları tarafından Mayıs ayında Pakistan'da öldürülmesi 128 kişinin oyuyla yılın en önemli haberi olarak birinci sırada yer aldı. Japonya'yı Mart ayında vuran deprem ve tsunami felaketi 60 oyla ikinci sıraya yerleşirken, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki Arap Baharı üçüncü, AB'nin mali krizi ise dördüncü sırada bulunuyor. Amerikan ekonomisiyle ilgili gelişmeler, ABD'nin en ünlü okullarından Penn Eyalet Üniversitesi'ndeki seks skandalı, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin öldürülmesi, Amerikan Kongresindeki mali hesaplaşmalar, gelir dengesizliği ve Wall Street'i protesto gösterileri, Amerikan Kongresi üyesi Gabrielle Giffords'ın vurulması da sırasıyla ilk onda yer alan haberler oldu. Amerikan bilişim şirketi Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın ölümü ve ABD'deki kasırga felaketleri ilk ona giremedi. AP'nin geçen yılki anketinde ilk sırayı Meksika Körfezindeki petrol faciası almıştı.