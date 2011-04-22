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Dünya

2011'in en etkili 100 ismi

Amerikan Time Dergisi'nin "2011'in en etkili 100 ismi" listesine Arap isyanları damgasını vurdu.

22 Nisan 2011 03:00

T24 - Amerikan Time Dergisi'nin "2011'in en etkili 100 ismi" listesine Arap isyanları damgasını vurdu. Mısır devriminin kahramanı ve Google firmasının Orta Doğu pazarlama müdürü Wael Ghonim, Amerikan Time dergisinin 2011'in en etkili kişiler listesinde ilk sırayı aldı.



Derginin sıralamasında ikinci Nobel ekonomi ödüllü Amerikalı ekonomist Joseph Stiglitz olurken, Wikileaks sitesinin kurucusu Julian Assange, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in hemen ardından dokuzuncu ve sosyalleşme sitesi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg de altıncı sırada yer aldı. Oskarlı "Zoraki Kral" filminin başrol oyuncusu Colin Firth listede 12. oldu.

Time'ın 2011'in en etkili kişiler listesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy 32. sırayla, 86. olan Amerikan Başkanı Barack Obama'nın çok önünde yer aldı. Michelle Obama ise listede 22. oldu.

Fransız sağcı parti Ulusal Cephe'nin Başkanı Marine Le Pen 71. sırada yer alırken, Avrupa Merkez Bankası'nın Başkanı Jean-Claude Trichet 38. oldu. Gençlerin Kanadalı sevgilisi Justin Bieber ise 39. sırada yer buldu.

Time'ın sıralamasında Muammer Kaddafi'nin oğullarından Seyfi El İslam 47., şarkıcı ve şair Patti Smith 100. oldu.


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