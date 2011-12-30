T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

2011'i trajediyle bitiriyor olmaktan üzüntü duyuyoruz İSTANBUL (A.A)

30 Aralık 2011 18:54

-2011'i trajediyle bitiriyor olmaktan üzüntü duyuyoruz İSTANBUL (A.A) - 30.12.2011 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, ''2011'i Uludere'deki trajediyle bitiriyor olmaktan dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz'' değerlendirmesinde bulundu. Boyner, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki mesajında, ''2011'i Uludere'deki trajediyle bitiriyor olmaktan dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz. 2012'de toplumsal huzur ve barışın sağlandığı, şeffaf Türkiye ümidi ve dileğimizi koruyoruz'' ifadesini kullandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24