-2011'i trajediyle bitiriyor olmaktan üzüntü duyuyoruz İSTANBUL (A.A) - 30.12.2011 - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, ''2011'i Uludere'deki trajediyle bitiriyor olmaktan dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz'' değerlendirmesinde bulundu. Boyner, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki mesajında, ''2011'i Uludere'deki trajediyle bitiriyor olmaktan dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz. 2012'de toplumsal huzur ve barışın sağlandığı, şeffaf Türkiye ümidi ve dileğimizi koruyoruz'' ifadesini kullandı.