2011'de vergiler ne kadar olacak?

T24 - Bakanlar Kurulu, mevzuatın kendisine tanıdığı yetkiyi kullanmazsa, çeşitli vergi, harç ve cezalar, yeni yılda yüzde 7,71 oranında artacak.



Maliye Bakanlığı'nca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) üretici fiyat endeksi, ekim ayı sonunda, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 7,71 oranında artış gösterdi.



Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranını TÜİK'in üretici fiyatı genel endeksine göre açıklayan Maliye Bakanlığı, 2010'un oranını da bu ay içinde ilan edecek.



Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.



Kanunlarda, Bakanlar Kurulu'na belirli limitler içinde bu tutarlarda değişiklik yapma yetkisi de tanınıyor. Örneğin Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nda, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları, o yıl için yeniden değerleme oranında artırılır. Bakanlar Kurulu, yeniden değerleme oranının yüzde 50 fazlasını geçmemek ve yüzde 20'sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye yetkilidir" hükmü yer alıyor.



Ancak Bakanlar Kurulu, bu yılki motorlu taşıtlar vergisi düzenlemeleri hariç, uzun yıllardır bu yetkiyi kullanmadı. 2009 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 2,2 olarak belirlenmesi sonrasında, sadece 2010'un vergi düzenlemeleri sırasında bu yetki çerçevesinde motorlu taşıtlar vergisindeki artış yüzde 3,3 olarak belirlendi.





Yeni yılda ne olacak?



Aynı politikanın devamı halinde, motorlu taşıtlar vergisi (MTV), damga vergisi, çevre temizlik vergisi, harçlar, trafik ve vergi cezaları, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yüzde 7,71 oranında artacak.



Bu durumda 1-3 yaş grubunda yeralan ve motor silindir hacmi 1300 cm3'e kadar olan otomobillerin halen 405 lira olan motorlu taşıtlar vergisi, yılbaşında 436,2 liraya çıkacak. Motor silindir hacmi 1301 cm3 ile 1600 cm3 arasındaki otomobillerin vergisi de 648 liradan 697,9 liraya yükselecek.



Motor silindir hacmi 4001 cm3 ve üstünde otomobili bulunanlar ise yeni yılda 14 bin 689 lira yerine 15 bin 821,5 lira vergi verecek.



1-6 yaş grubunda ve koltuk sayısı en az 46 olan otobüslerin 1.955 lira olan yıllık vergisi 1 Ocak'ta 2 bin 105,7 liraya çıkacak. 10 bin 1 ile 20 bin kg arasında ağırlığa sahip kamyon sahiplerinden de yeni yılda 1.759 lira yerine 1.894,6 lira MTV alınacak.





Diğer vergi ve harçlarda durum



Damga vergisindeki maktu tutarların yeniden değerleme oranı kadar artırılması durumunda da, yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 8,29 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 10,66 lira olarak uygulanacak.



Harçların da aynı oranda zam görmesiyle birlikte 1 yıllık pasaport harcı yeni yılda 95 liradan 102,3 liraya çıkacak. B sınıfı sürücü belgesi harcı 252,36 lira olacak. Silah taşıma vesikası bulunanlar her yıl için 467,8 lira harç ödeyecek, silah bulundurma vesika harcı da 694,85 liradan 748,42 liraya yükselecek.



Bu arada vergi cezaları ile trafik para cezaları da, 1 Ocak 2011'den itibaren yeniden değerleme oranı çerçevesinde artacak.





Emlak Vergisi değerleri de yükseliyor



17 milyon dolayında vatandaşı yakından ilgilendiren emlak vergisine tabi değerler ise 2011 yılında yeniden değerleme oranının yarısı kadar artış görecek. Bu durumda, emlak vergisine tabi metre kare birim değerlerdeki artış yüzde 3,855 olacak.



Buna göre, Türkiye'nin en pahalı yeri olan İstanbul Anıt Caddesi'nde metrekare birim değer 25 bin 500 liradan 26 bin 483 liraya çıkacak. İstanbul'da İstiklal Caddesi'nin metre birim değeri 20 bin 771 lira, Ankara'da Atatürk Bulvarı'nın metrekare birim değeri 4 bin 985 liraya, İzmir Konak'ta Atatürk Caddesi'nin birim değeri 4 bin 233,1 liraya yükselecek. Elazığ Keban'ın İstanbul'daki yalıları geride bırakan Baraj Mahallesi'ndeki metrekare birim değer de 10 bin liradan 10 bin 385,5 liraya çıkacak.



Veraset ve intikal vergisiyle ilgili istisnalar ve dilimler de yeni yılda yeniden değerleme oranı kadar artacak.





2011'in vergileri



Vergi, harç ve cezaların yeniden değerleme oranında artırılması durumunda fatura, gider pusulası gibi belgelerin verilmemesi ve alınmamasının cezası 172,34 liraya çıkacak.



Bakanlar Kurulu'nun varolan yetkisini kullanmaması halinde 2011 yılı başından itibaren çeşitli vergi, harç ve cezalar şöyle olacak:



2011-Yeniden değerlemeye vergi, harç ve cezalar 2010 rakamı göre tutar:





Vergi Cezaları (Y.Değerleme kadar)



En az ceza haddi

-Damga vergisi 7,70 8,29

-Diğer vergiler 16,00 17,23

Özel usulsüzlük cezaları

-Fatura, gider pusulası,

verilmemesi ve alınmaması 160,00 172,34

-1. derece usulsüzlük cezası

.Sermaye şirketleri 90,00 96,94

.1. sınıf tüccar, serbest meslek 57,00 61,39

.2. sınıf tüccar 28,00 30,16

-Bilgi vermekten çekinenlere 1.

sınıf tüccara özel usul. cezası 1.000,00 1077,10



Motorlu Taşıtlar Vergisi (Y. Değerleme kadar)





Otomobil,arazi taşıtı (1-3 yaş)



-1300 cm3 ve aşağısı 405,00 436,23

-1301-1600 cm3 arası 648,00 697,96

-1601-1800 cm3 arası 1.140,00 1.227,89

-1801-2000 cm3 arası 1.793,00 1.931,24

-2001-2500 cm3 arası 2.690,00 2.897,40

-2501-3000 cm3 arası 3.750,00 4.039,13

-3001-3500 cm3 arası 5.711,00 6.151,32

-3501-4000 cm3 arası 8.976,00 9.668,05

-4001 cm3 ve üstü 14.689,00 15.821,52





Motosikletler (1-3 yaş)



-100-250 cm3 arası 78,00 84,01

-1210 cm3 ve üstü 977,00 1.052,33



Minibüs (1-6 yaş) 486,00 523,47

Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş)

-Oturma yeri 25 kişiye kadar 1.221,00 1.315,14

-Oturma yeri 46 kişi ve üstü 1.955,00 2.105,73

Kamyonet, kamyon (1-6 yaş)

-1.500 kg'a kadar 437,00 470,69

-5.001-10.000 kg arası 1.466,00 1.579,03

-10.001-20.000 kg arası 1.759,00 1.894,62

-20.001 kg ve üstü 2.200,00 2.369,62



Uçak ve helikopter (1-3 yaş)

-1.150 kg'a kadar 8.159,00 8.788,06

-20.001 kg ve üstü 32.646,00 35.163,01



Harçlar (Y. Değerleme kadar)





Pasaport harçları



-6 aya kadar olanlar 65,00 70,01

-1 yıl için olanlar 95,00 102,32

-2 yıl için olanlar 155,00 166,95

-3 yıl için olanlar 220,00 236,96

-3 yıldan fazla süreliler 310,00 333,90





Yargı harçları



-Sulh mahkemesi, icra tetkik merii 8,00 8,62

-Vergi mahkemesine başvuru 17,15 18,47

-Danıştay'a başvuru 35,50 38,24

-Bölge İdare Mahkemesine başvuru 17,15 18,47





Yabancılara çalışma izin belgesi



-1 yıl süreli çalışma 111,20 119,77

-3 yıla kadar çalışma 334,50 360,29





Sürücü belgesi harçları



-A, F ve Hsınıfı sürücü belgesi 77,85 83,85

-B sınıfı sürücü belgesi 234,30 252,36

-Uluslararası sürücü belgesi 156,20 168,24

-Diğer sürücü belgeleri 390,70 420,82





Avcılık belgesi



-Avcılık derneklerine dahil olan 92,25 99,36

-Dahil olmayanlar 104,05 112,07



Silah taşıma ruhsat harcı(her yıl) 434,35 467,84

Silah bulundurma 694,85 748,42





Damga vergisi



-Makbuz senedi 9,90 10,66

-Rehin senedi 5,90 6,35

-Gelir vergisi beyannameleri 27,90 30,05

-Kurumlar vergisi beyannameleri 37,25 40,12

-KDV beyannameleri 18,55 19,98