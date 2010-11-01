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Ekonomi

2011'DE PETROLDE ARZ

01 Kasım 2010 16:47

-2011'DE PETROLDE ARZ-TALEP İSTİKRARLI OLACAK SİNGAPUR (A.A) - 01.11.2010 - Uluslararası Enerji ajansı (IEA) Başkanı Nobuo Tanaka, gelecek yıl petrol piyasasında arz ve talep durumunun 2010 yılına göre, daha istikrarlı olmasını beklediklerini söyledi. Enerji Konferansına katılmak üzere Singapur'da bulunan Tanaka AFP'ye yaptığı açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretimini mevcut durumda sürdürmesi halinde piyasanın petrol tedarik etmeye devam edeceğini bildirdi. Tanaka, jeopolitik riskler de dahil olmak üzere dış etkenler hariç talebin aynı seviyede kalması durumunda pazarda önemli bir gelişme olmayacağını vurgulayarak, hala tehlikeler bulunduğunu, ancak gelecek yıl için temel durumda önemli bir değişiklik beklenmediğini ifade etti. Paris merkezli IEA, yayımladığı Ekim ayı raporunda, bu yıl küresel petrol talebinin günlük 86,6 milyon varil, gelecek yıl ise günlük 87,9 milyon varil olacağını belirtmişti. (AFP-LAL-GZA)

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