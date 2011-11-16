-2011'de otomotiv yakıt tüketimi arttı İSTANBUL (A.A) - 16.11.2011 - Petrol Sanayi Derneği'nin (PETDER) 2011 ocak-eylül dönemi sektör raporuna göre, 2011 yılının ilk dokuz ayında otomotiv yakıtları toplam tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarak 18,3 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ve PETDER verilerinden yapılan derlemelere göre, 2011 yılının ilk dokuz ayında benzinler, motorinler ve LPG otogaz toplamından oluşan otomotiv yakıtları toplam tüketimi, 2010 yılının aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarak 18,3 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Ocak-eylül döneminde toplam motorin tüketimi yüzde 5,9 artarak 12,9 milyon metreküpe çıkarken, toplam benzin tüketimi ise yüzde 4,1 oranında azalarak yaklaşık 1,95 milyon metreküpe düştü. Otogaz LPG tüketimi de yaklaşık yüzde 5,5 oranında artarak 3,49 milyon metreküp oldu. Böylece litre bazında otogaz tüketimi benzinin iki katına yaklaştı. Rapora göre, akaryakıt ve LPG sektörlerinden sağlanan dolaylı vergi gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 10,5 artarak 33,9 milyar liraya ulaştı. 2011 ocak-eylül döneminde akaryakıt tüketiminden sağlanan dolaylı vergiler yaklaşık yüzde 11,3 artarak 29 milyar liraya, LPG tüketiminden elde edilen dolaylı vergiler toplamı da yüzde 5,4 oranında artarak 4,8 milyar liraya çıktı.