-2011'de kartlarla 546 milyar lira harcadık İSTANBUL (A.A) - 09.02.2012 - Kredi kartı ve banka kartlarıyla 2011 yılında yaklaşık 546 milyar liralık ticari hacim yaratıldı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2011 yılı kartlı ödemelere ilişkin verileri BKM Genel Müdürü Soner Canko'nun katıldığı basın toplantısıyla açıkladı. Verilere göre, 2011 yılında bir önceki seneye göre kredi kartlarıyla yapılan harcamalar yüzde 24, banka kartları ile yapılan harcamalar ise yüzde 54 artış gösterdi. Kredi kartları ile yıl boyunca toplam 2 milyar 278 milyon adet işlem ile 290 milyar 634 milyon liralık harcama yapıldı. 2010 yılı ile karşılaştırıldığında işlem adedinde yüzde 11 oranında artış kaydedildi. -E-ticarette daha pahalı ürünler seçildi- BKM 2011 yıl sonu verilerine göre, Türkiye'deki kredi kartı sayısı 51 milyon 360 bin 809 adet, banka kartı sayısı 81 milyon 879 bin 926 adet, otomatik vezne makinesi (ATM) sayısı 32 bin 462 adet, satış noktası terminali (POS) sayısı ise 1 milyon 976 bin 843 adet oldu. Veriler, 2011 yılı verilerinin hızlı ve kolay alışveriş olanağı sağlayan e-ticareti tercih edenlerin her geçen gün arttığını gösterdi. BKM 2011 verilerine göre, 2011 sonu itibarıyla yerli kredi kartları ile yerli ve yabancı sitelerde 135 milyon adedinde ve 22 milyar lira tutarında e-ticaret işlemi gerçekleştirildi. 2010 yılı ile 2011 yılı e-ticaret cirosu karşılaştırıldığında e-ticarette yüzde 57 oranında artış görüldü. Harcama cirosundaki artışın işlem adedinin üzerinde oluşu, bu yıl e-ticaret harcamalarında daha pahalı ürünlerin seçildiğini ortaya koyuyor. Geçtiğimiz yıl internet üzerinden en fazla telekomünikasyon, havayolları ve elektronik eşya sektörlerine yönelik e-ticaret işlemi yapıldı. -En çok harcama ABD'de yapıldı - Yabancı bankalara ait banka ve kredi kartı işlem hacminde, yüzde 18 oranında artış sağlandı. BKM 2011 yılı verilerine göre, yabancı bankalara ait banka ve kredi kartlarıyla Türkiye'de yapılan işlemler sonucunda 7,8 milyar dolar döviz girdisi sağlandı. Bu tutar, 2010 yılı ile karşılaştırıldığında yüzde 18 oranında artışla Türkiye'ye giren döviz miktarının her geçen yıl arttığı gözlendi. Yerli banka ve kredi kartları ile yurt dışında yapılan harcamalara bakıldığında, bu harcama kaleminde geçtiğimiz yıllara göre yüzde 33 oranında artış görülürken, 2011 yılında yurt dışında en çok harcama ABD'de yapıldı. -En çok hediye Babalar Gününde alındı- 2011 yılında kısa dönemli özel günlerde yapılan kredi kartı harcamalarına bakıldığında ise en çok hediyenin babalar için alındığı gözlendi. BKM raporuna göre, Babalar Günü harcamaları geçtiğimiz yıl 2010'a göre yüzde 19 arttı ve 851 milyon liraya ulaşarak ilk sıraya yerleşti. Anneler Günü 790 milyon lira ile ikinci sırada yer alırken, Sevgililer Günü 713 milyon lira ile diğer günlerin arkasında kaldı.