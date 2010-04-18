2011'de ilk elektrikli arabalar yollarda olacak

T24 -

Bakan Ergün, çalışmaları sürdürülen Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ile ilgili yaptığı açıklamada, stratejinin hemen hemen hazır olduğunu, otomotiv sektör temsilcileri ile bir kere daha bir araya gelerek gözden geçireceklerini ve son haliyle Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda (EKK) tekrar ele alacaklarını söyledi.Böylece otomotiv sektörünün de strateji belgesinin olacağını kaydeden Ergün, "Belgemizde, stratejik bir bakış açısıyla, önümüzdeki dönemde otomotiv sektörünün nerede olması lazım geldiğini, nasıl bir üretim modeli içinde olması lazım geldiğini, üretimdeki hedeflerinin ne olması gerektiğini ortaya koyan, ana üreticilerle, yan sanayi, diğer tedarikçiler ve satıcılar arasındaki işbirliğinin, koordinasyonun daha güçlü bir şekilde nasıl sağlanacağını içeren maddeler var" diye konuştu.



Elektrikli araba

Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, 2011 yılında Türkiye'de ilk elektrikli aracın üretilmeye başlanacağını bildirdi. Ergün, Renault Firması'nın Bursa'da "Fluence" modelinin elektriklisini üreteceğini ve dünya pazarlarına ihraç edeceğini söyledi.



Otomotiv sektöründe teknolojinin değiştiğini, fosil yakıtlı araçlar yerine, hibrit araçlar ve elektrikli araçlara doğru bir gidiş olduğunu vurgulayan Bakan Ergün, önümüzdeki 10 yılda Avrupa'da, her 4-5 araçtan birisinin elektrikli araç olmasının öngörüldüğünü kaydetti.



Firmaları buna teşvik ettiklerini kaydeden Bakan Ergün, 2011 yılında Türkiye'de ilk elektrikli aracın üretilmeye başlanacağını kaydetti.



İyi noktadayız ama kendi marka ve tasarımımız yok

Bakan Ergün, Türkiye'nin otomotivde çok iyi bir noktada olduğunu ancak, kendi marka ve tasarımının bulunmadığını kaydederek, bu konuda önemli mesafe alınabileceğini, birikimin, teknolojinin buna müsait olduğunu belirtti.





Dönüşüm için yeni bir model üzerinde çalışıyoruz

Bakan Ergün, sadece elektrikli araçların sıfırdan üretiminin değil, aynı zamanda dönüşümünün de gündeme geleceğini belirterek, bunun ayrı bir çalışmayı gerektirdiğini söyledi.



Elektrikli araç üretmek kadar, mevcut araçların elektrikliye dönüşümünün ayrı bir sektör haline gelmiş olacağını kaydeden Ergün, şöyle konuştu:



"Bu, yeni bir yan sanayi, pil üretimi, Ar-Ge çalışmalarını yanında getirecek. Bu çerçevede, hem içeride araçların tüketimi ve mevcutların dönüşümü içinde çalışmalar var. Bunun teşvik edilmesine yönelik bir model üzerinde de çalışıyoruz. Ayrıca şimdi bir model geliştirip, bunu EKK'da ayrıca masaya yatıracağız.



Elektrikli otomobillerin çevre açısından da önemli bir adım olduğuna işaret eden Ergün, elektrikli otomobiller ile karbondioksit salınımı, şehirlerdeki hava kirliliği, gürültü kirliliği, küresel ısınma gibi konularda da önemli bir mesafe alınmış olacağını söyledi.













