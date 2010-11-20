-2011'DE İHRACATTA YÜZDE 7 ARTIŞ ÖNGÖRÜLÜYOR ANKARA (A.A) - 20.11.2010 - Türkiye'nin ihracatının 2011 yılında 127 milyar dolar olması hedeflenirken, ihracat fiyatlarının da yüzde 7,1 artması öngörülüyor. Gelecek yıl Türkiye'nin ithalatının 199,5 milyar dolar olması beklenirken, ithalat fiyatlarının ise yüzde 3,5 oranında artması bekleniyor. Dünya mal ve hizmet ihracatının ise yüzde 7,1 artacağı tahmin edilirken, avro bölgesinde mal ve hizmet ithalatının yüzde 4,1 olacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin cari açığının da 42,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği öngörülürken, cari açığın GSYH'ya oranının ise 2010 yılı seviyesinde kalarak, yüzde 5,4 olması öngörülüyor. 2011 Yılı Programı'ndan derlenen bilgilere göre, gelecek yıl ihracatın yüzde 13,7 oranında artarak 127 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 12,4 oranında artarak 199,5 milyar dolar seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu çerçevede, 2011 yılında mal ticaret dengesinin 72,5 milyar dolar açık vereceği, bavul ticareti, navlun, sigorta ve parasal olmayan altın ile uyarlama kaleminin dahil edildiği dış ticaret dengesindeki açığın ise 54,4 milyar dolar olacağı öngörülüyor. İhracat fiyatlarının 2011 yılında yüzde 7,1, ithalat fiyatlarının ise yüzde 3,5 oranında artacağı ve böylece ihracat ve ithalatın reel olarak sırasıyla yüzde 6,1 ve yüzde 8,7 oranında yükseleceği tahmin ediliyor. Dünya mal ve hizmet ihracatının 2011 yılında yüzde 7,1 artması öngörülürken, avro bölgesi mal ve hizmet ithalatının ise yüzde 4,1 oranında artması öngörülüyor. -CARİ İŞLEMLER AÇIĞI- 2011 yılında turizm gelirlerinin 23,8 milyar dolara, turizm giderlerinin ise 5,1 milyar dolara ulaşacağı öngörülürken, gelecek yıl hizmet gelirlerinin 39,5 milyar dolar, hizmet giderlerinin ise 22,5 milyar dolar olması, böylece hizmetler dengesinin 16,9 milyar dolar fazla vermesi bekleniyor. 2011 yılında gelir dengesinde 7,2 milyar dolar açık beklenirken, cari transfer kaleminde 2,5 milyar dolar fazla bekleniyor. Cari işlemler açığının da bu gelişmeler sonucunda 42,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Cari açığın GSYH'ya oranının, 2010 yılı seviyesinde kalarak 2011 yılında yüzde 5,4 olacağı tahmin ediliyor.