-2011'DE HARÇ GELİRLERİ YÜZDE 11 ARTACAK ANKARA (A.A) - 21.11.2010 - Devlet, yeni yılda vatandaştan 8 milyar 9 milyon 800 bin lira harç toplayacak. Maliye Bakanlığından derlenen verilere göre, 2010 yılı Bütçesinde 5 milyar 556 milyon 427 milyon lira olarak yeralan harç gelirlerinin, yıl sonunda 7 milyar 210 milyon 399 bin lira şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor. Böylece, devletin harç gelirlerinin geçen yıla göre yüzde 48 oranında artacağı ve bu şekilde 2 milyar 337 milyon 55 bin lira daha fazla harç toplanacağı belirtiliyor. 2011 yılında ise harç gelirlerinde yüzde 11,09'luk bir artış öngörülüyor ve harçlardan 8 milyar 9 milyon 800 bin liralık bir tahsilat yapılması hedefleniyor. -EMLAK PİYASASI MALİYEYİ GÜLDÜRDÜ- Verilere göre, bütçedeki 8 milyar 9 milyon liralık harcın yüzde 43,4'ünü gayrimenkul alıp satanlar ödeyecek. Bu çerçevede yeni yılda 3 milyar 479 milyon 244 bin liralık tapu harcı yatırılacak. Emlak piyasasının canlanması, son yıllarda durağan bir seyir izleyen tapu harcı gelirlerini de artırdı. 2009 yılındaki 2 milyar 496 milyon liralık tapu harcı tahsilatının ardından, 2010 Yılı Bütçesinde 2 milyar 539 milyon 432 bin liralık tapu harcı geliri öngörüldü. Ancak, yıl içinde gayrimenkul satışlarının artmasıyla birlikte tapu harcı gelir beklentisi 3 milyar 146 milyon 927 bin liraya yükseltildi. Böylece önceki yıllarda 171 milyon lira ile 274 milyon lira arasında gerçekleşen tapu harcı gelirlerindeki yıllık artışın bu yıl 1 milyar 238 milyon lirayı aşacağı ortaya çıktı. -YARGI HARÇLARI- Yeni yılda tahsil edilmesi beklenen 8 milyar liralık harcın 2 milyar 903 milyon 957 bin lirası da yargı harçlarından gelecek. Bütçe verilerine göre, yargı harçlarından 1 milyar 547 milyon 491 bin lira, diğer yargı harçlarından 1 milyar 352 milyon 352 bin lira, vergi yargısı harçlarından da 4 milyon 114 bin lira tahsilat yapılacak. 2011 yılında pasaport alanlar ve vize isteyenler 755 milyon 662 bin lira harç ödeyecek, trafik harçlarından da bütçeye 383 milyon 647 bin lira aktarılacak. Avcılık belgesi alanlar, 14 milyon 944 bin lira harç ödemesinde bulunurken, yurt dışına çıkanlar da 15'er liralık çıkış harcı karşılığı 63 milyon 386 bin lira yatıracak. Yurt dışı çıkış harcı gelirleri de 2010 yılında beklentilerin üzerinde gerçekleşecek. Başlangıçta 50 milyon 237 bin lira olan çıkış harcı gelir hedefi, bütçedeki son revizyonla 60 milyon 655 bin liraya çıkarıldı.