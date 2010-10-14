-2011'DE HALKA ARZDA TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILIR İSTANBUL (A.A) - 14.10.2010 - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vedat Akgiray, halka arzda gelecek yıl tüm zamanların rekorunun kırılabileceğini bildirdi. Akgiray, 12. Uluslararası Enerji Arenası'nda gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bu yıl sonu itibariyle tahvil ihracının firmalar ve bankalarla birlikte 40'a yaklaşacağını bildirdi. Halka arz çalışmalarına ilişkin bir soru üzerine Akgiray, başvuruların bu yıl çok iyi başladığını hatırlatarak, yaz aylarındaki soluklanmanın ardından şimdi aşırı talep ve çalışma olduğunu söyledi. Akgiray, bu yıl 7-8 adet daha halka arz olabileceğini belirterek, seneye ciddi bir patlama olacağını düşündüğünü ifade etti. Çok sayıda orta boy ve büyük şirketin halka arz düşündüğünü dile getiren Akgiray, ''Gelecek yıl herhalde bütün zamanların rekorunu kırarız'' dedi. Akgiray, halka arzda enerjinin kendini biraz daha ayrıştırdığını ifade etti. Ürün borsası çalışmasının devam ettiğini, bunun Türkiye için yeni bir borsa olduğunu belirten Akgiray, şunları söyledi: ''Bu borsada enerjiye dayalı muhtelif finansal kontratlar, spot, vadeli, opsiyonlu kontratlar işlem görecek. VOB da bu konuda çalışmalar yapıyor. Bunların hepsinin seneye başlayacağını düşünüyoruz. Enerji firmalarının hisse senedi arzı yoluyla finansman ihtiyacını karşılaması konusunda epey girişimler var.''