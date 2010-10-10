-2011'DE FAİZ DIŞI FAZLA 14 MİLYAR LİRA OLACAK ANKARA (A.A) - 10.10.2010 - 2011 yılında bütçe 33 milyar 493 milyon lira açık verecek, faiz dışı fazla ise 14 milyar 7 milyon lira olacak. Orta Vadeli Mali Plana (2011-2013) ilişkin Yüksek Planlama Kurulu Kararı, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, 2011 yılında bütçe 33 milyar 493 milyon lira, 2012'de 32 milyar 261 milyon lira, 2013'de 24 milyar 359 milyon lira açık verecek. Söz konusu tarihlerde sırasıyla faiz dışı fazla 14 milyar 7 milyon lira, 20 milyar 239 milyon lira, 25 milyar 641 milyon lira olacak. 2011'de bütçe gelirlerinin 265 milyar 359 milyon lira, faiz dışı giderlerin ise 264 milyar 919 milyon lira olması öngörüldü. 2012'de bütçe gelirlerinin 292 milyar 146 milyon lira, 2013'de 321 milyar 261 milyon lira olması, giderlerin ise 2012'de 286 milyar 717 milyon lira, 2013'de 309 milyar 2 milyon lira olması bekleniyor.