-2011'de dünyada 980 milyon kişi seyahat etti MADRİD (A.A) - 16.01.2012 - Merkezi İspanya'nın başkenti Madrid'de olan Dünya Turizm Örgütü, 2011 yılında dünyada 980 milyon kişinin seyahat ettiğini açıkladı. Dünya Turizm Örgütü, dünya genelinde 2010'da 939 milyon olan turist sayısının 2011 yılında yüzde 4'lük artış gösterdiğini belirterek, 2012 yılında turist sayısının 1 milyara ulaşacağı öngörüsünde bulundu. 2010'a oranla 2011'de turist sayısının en fazla arttığı bölgeler yüzde 10 ile güney Amerika, yüzde 6 ile Avrupa, Asya ve Pasifik ile yüzde 4 ile Amerika olarak gösterildi. 2011'de Arap baharının yaşandığı kuzey Afrika'da turist sayısında yüzde 12'lik bir gerileme dikkat çekerken, diğer bir olumsuz rakam da yüzde 8 ile Orta Doğu'dan verildi. Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Talep Rifai,''2011 yılında tüm zorluklara rağmen dünyada turizm sektöründe yeni bir rekor kırıldığını'' söyleyerek, ''Turizm sektörü, dünyadaki gayri safi milli gelirin yüzde 5'ine karşılık geliyor. Gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde her 12 kişiden 1'ine iş sağlıyor'' dedi. Öte yandan Dünya Turizm Örgütü de, uzun vadeli tahminlerinde, 2010 ila 2030 yılları arasında her yıl yaklaşık 43 milyon yeni turistin olacağını ve 2030 yılında dünyada 1 milyar 800 milyon kişinin seyahat edeceğini belirtti.