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Ekonomi

2011'de asgari ücret 630 lira olacak

Hükümetin yeni yıldaki asgari ücret için yüzde 4.7+5.1 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.

29 Aralık 2010 02:00

T24 - Hükümetin yeni yıldaki asgari ücret için yüzde 4.7+5.1 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni yılda asgari ücret 630 lira olacak.

Dördüncü kez toplanan Asgari Ücreti Tespit Komisyonu'nda yeni yılda uygulanacak ücret oy çokluğuyla kararlaştırıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Ali Kemal Sayın, TİSK, Türk-İş ve Çalışma Bakanlığı'ndan heyetler katıldı.

Hükümet toplantıda asgari ücrete gelecek yılın ilk 6 ayında yüzde 4.7, ikinci 6 ayında yüzde 4.1 zam önerdi. İşçi kesimi kabul etmedi, pazarlıklar sürdü.

Hükümet daha sonra teklifini yüzde 4.7+5.1'e yükseltti. Bu teklifi TİSK kabul etti ancak Türk-İş reddetti. Yeni asgari ücret, hükümet ve işveren kesimi tarafından oy çokluğu ile kabul edildi. Asgari ücret, 1 Ocak 2011'den itibaren 16 yaşından büyükler için net 629.96 lira olarak belirlendi.


30 simitlik zam

İstanbul'da yeni yıldan itibaren simitin 1 lira olacağı hesaplandığında asgari ücrete 30 simitlik zam yapılmış oldu.


Türk-İş 900 lira istiyordu

İşveren "Rekabet gücümüz zedelenmesin ve maliyet artmasın" derken, Türk-İş ise TÜİK'in 900 lira olarak belirlediği asgari geçim rakamının esas alınmasını istiyordu.

Asgari ücret, halen 16 yaşından büyük bekar bir işçi için brüt 760.50, net 599.12 lira olarak uygulanıyordu.


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