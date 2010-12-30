-2011'DE AKARYAKITA VERGİ ARTIŞI YOK ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Maliye Bakanlığı, benzin ve diğer akaryakıt ürünlerinde 2011 yılında herhangi bir vergi artışı öngörülmediğini bildirdi. Maliye, benzin fiyatlarındaki artışın da vergiden kaynaklanmadığını belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, medyada tarımsal kredi faizlerinin indirilmesi, eğitim yardımı ve öğrenci burslarına benzin fiyatlarına artış yapılarak kaynak sağlandığı şeklinde asılsız yorumlar yapıldığı ifade edildi. Son 1 yılda benzin ve diğer akaryakıt ürünlerinde 1 kuruşluk dahi olsa vergi artışı olmadığı kaydedilen açıklamada, bu durumun 2011'de de devam edeceği vurgulandı. Bu nedenle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tarımsal kredilerin oranlarının indirilmesi, öğrenci bursları ve eğitim yardımlarının artırılması düzenlemelerinin kaynağının benzindeki vergi artışı olduğu şeklinde yorumda bulunmanın ''anlamsız ve yanlış olduğu'' belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''Ham petrol ürünlerinin uluslararası piyasalardaki varil fiyatı, 2002 Aralık ayında 28 dolar iken bu yıl Aralık ayı itibariyle 93 dolara ulaşmıştır. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere petrol fiyatlarında son 8 yılda yüzde 230'un üzerinde artış olmuştur. Bilindiği üzere benzin ve diğer akaryakıt ürünlerinin fiyatları, döviz kuru ve uluslararası piyasalardaki ham petrol varil fiyatlarına göre belirleniyor. Benzin fiyatları içerisinde ÖTV ve KDV dışında üç ayrı unsur daha bulunuyor. Birincisi kâr payı dahil rafineri fiyatı. İkinci unsur dağıtım şirketlerinin kâr payı. Üçüncü unsur da akaryakıt bayilerinin kâr payı. ÖTV Kanununun yürürlüğe girdiği 2002 yılında yani DSP-MHP-ANAP koalisyonu döneminde, akaryakıt ürünlerinden maktu ÖTV alınmaya başlanmıştır. Bu tutar o dönemdeki enflasyona göre aylık olarak artırılarak belirlenmiştir. Hükümetimiz döneminde ise 2005 yılı başından itibaren enflasyon oranında aylık artış uygulamasından vazgeçilmiş, ÖTV tutarları Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenmeye başlanmıştır. Bu tarihten Kasım 2007 dönemine kadar herhangi bir vergi artışı da yapılmamıştır. En son ÖTV vergi artışı ise 31 Aralık 2009 tarihinde düzenlenmiş olup o tarihten bu yana tek kuruşluk dahi olsa vergi artışına gidilmemiştir. 2010 yılı bütçesinde de kesinlikle herhangi bir vergi artışı öngörülmemiştir.'' -BENZİNDEKİ VERGİ YÜKÜ DÜŞTÜ- Maliye Bakanlığı açıklamasında, AK Parti hükümeti döneminde benzin fiyatlarındaki vergi yükünün aşağı çekildiği de belirtildi. 2002 yılında 100 liralık benzin fiyatı içerisinde 70 lira vergi yükü bulunduğu, bu rakamın günümüzde 64 liraya düştüğü kaydedilen açıklamada, ''Dolayısıyla nihai aşamada son dönemdeki benzin fiyatlarındaki yükselişin sebebi kesinlikle vergi artışı değildir. Maliye Bakanlığının benzin fiyatlarının belirlenmesinde herhangi bir rolü bulunmamaktadır'' denildi.