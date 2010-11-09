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2011'de 55 bin kadrolu öğretmen ataması yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, 55 bin yeni kadrolu öğretmen alınacağını bildirdi.

09 Kasım 2010 02:00

T24- Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda 2011 yılında 55 bin yeni kadrolu öğretmen alınacağını bildirdi.


Çubukçu, Milli Eğitim Bakanlığının 2011 bütçesine ilişkin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumda, öğretmen atamaları konusunda bilgi verdi.

Çubukçu, 2011 yılında 55 bin yeni kadrolu öğretmen alımı yapılmasının planlandığını kaydetti. Bu yıl 10 bin öğretmen ataması yapıldığını anımsatan Çubukçu, ayrıca yıl sonuna kadar 30 bin personel atamasının yapılacağını söyledi.

Bakanlık olarak 2003 yılından 30 Eylül 2010'a kadar 168 bin 583 kadrolu, 70 bin sözleşmeli olmak üzere toplam 238 bin 583 öğretmenin istihdamının sağlandığını ifade eden Çubukçu, ayrıca geçici öğretici, usta öğretici gibi çeşitli alanlarda 240 bin 931 personelin görevlendirildiğini anlattı.

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