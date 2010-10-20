-2011'DE 3 İDARİ KAYIT SİSTEMİ TAMAMLANMIŞ OLACAK ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Vekili Ömer Toprak, ''2011 yılında üç tane idari kayıt sistemini tamamlamış olacağız. Bunlar Nüfus Kayıt Sistemi, diğeri Maliye Bakanlığı'yla yürütmekte olduğumuz İş Kayıtları Sistemi ve Tarımsal Çiftçi Kayıt Sistemi'' dedi. ''20 Ekim Dünya İstatistik Günü'', TÜİK'de düzenlenen ''Geçmişten Günümüze Ülkemizde ve Dünyada İstatistik'' konulu konferans ile kutlandı. Konferansın açılışında bir konuşma yapan TÜİK Başkan Vekili Ömer Toprak, bir ülkenin gelişmesine yönelik doğru politikaların belirlenmesi için en önemli unsurlardan birinin doğru zamanlı bilgiye sahip olmak olduğunu söyledi. Diğer bir ifadeyle doğru bilgi ve güvenilir göstergelerin ülkelerin gelişmeleri için yaşamsal önem taşıyan kararların alınmasında anahtar rol oynadığını belirten Toprak, bilim, iletişim ve teknoloji çağı olarak adlandırılan 21. yüzyılda gerekli bilgi ve iletişim imkanlarına sahip olan ve bundan yararlanabilen ülkelerin büyük bir üstünlük sağladığını anlattı. Bir ülkede demokrasinin niteliği, ekonomik kararların etkinliği, toplumsal sorunların çözümünün, sağlıklı ve güçlü bir istatistik ve bilgi altyapısıyla bilim, teknoloji ve bilgi akışının sağlanmasıyla ancak mümkün olabildiğine değinen Toprak, bu açıdan güvenilir istatistikler ve sağlıklı işleyen bir istatistik sistemi olmadan güvenli bir gelecekten söz etmenin mümkün olmadığını kaydetti. Son yıllarda gelişmiş dünya ekonomilerini derinden sarsan finansal krizler ve bu krizlerin uluslararası mali piyasalardaki küresel yansımalarının bir kez daha uluslararası toplumun ve ülkelerin istatistiksel bilgi kalitesinin altyapısıyla yeni baştan ilgilenmeye zorladığını ifade eden Toprak, ekonomik kararların etkinliği, sosyal sorunların çözümleri ile, etkin bir kültürel yaşamın, ancak güçlü ve tutarlı bir istatistiki altyapının varlığına bağlı olduğunu bildirdi. Bu nedenlerle resmi istatistiklere duyulan ihtiyacın her geçen gün arttığının bilinen bir gerçek olduğuna işaret eden Toprak şunları kaydetti: ''Dünyadaki bir çok ülkeyle eş zamanlı olarak 2011 yılında biz de nüfus ve konut sayımı yapacağız. Bu sayımla Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ve diğer idari kayıtlardan elde edilmesi mümkün olmayan verileri derleyecek ve bütün kullanıcılarımızın istifadesine sunacağız. Bir diğer önemli çalışmada kayıtlar konusunda, Tarımsal İşletme Kayıt Sistemi'nin yapılandırılmasıdır. Tarım konusunda, maalesef sağlıklı veriler konusunda halen istenen düzeye gelmiş değiliz. Bu veri tabanıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve TÜİK işbirliğiyle oluşturulacak sistemin sağlıklı yürütülebilmesi için Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nden de destek alınacaktır. Sistem sürekli güncellenecek, yapılacak tarımsal araştırma içinde çok önemli bir altyapı teşkil edilecektir. 2011 yılında tamamlamayı hedeflediğimiz bu sistemle birlikte Türkiye'de çok önemli üç tane idari kayıt sistemini tamamlamış olacağız. Bunlar nüfus kayıt sistemi, diğeri diğeri Maliye Bakanlığıyla yürütmekte olduğumuz İş Kayıtları Sistemi ve bir de buna Tarımsal Çiftçi Kayıt Sistemi eklemlenmiş olacak.'' Toprak'ın konuşmasının ardından Prof. Dr. Halil İnalcık, Yard. Doç. Dr. Selçuk Akşin Somel ile Prof. Dr. Orhan Güvenen'in konuşmacı olarak katıldığı ''Geçmişten Günümüze Ülkemizde ve Dünyada İstatistik'' konulu konferans gerçekleştirildi.