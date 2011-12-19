-2011'de 39 ülkede 106 gazeteci öldü CENEVRE (A.A) - 19.12.2011 - Sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign (PEC), bu yıl 39 ülkede 106 gazetecinin görevi sırasında öldüğünü bildirdi. Kuruluş, yıllık raporunda, bu sayının neredeyse haftada 2 gazetecinin öldüğü anlamına geldiğini belirtti. En az 20 gazetecinin bazı Arap ülkelerindeki halk ayaklanmalarında öldüğü kaydedildi. 2010'da 105, 2009'da 122 gazetecinin öldüğünü belirten kuruluşun Genel Sekreteri Blaise Lempen, 2011'in Arap ülkelerindeki ayaklanmalar nedeniyle medya mensupları için tehlikeli bir yıl olduğunu, 20 gazetecinin olaylar sırasında öldüğünü, yüz kadarının Mısır, Libya, Tunus, Suriye ve Yemen'deki olaylarda saldırıya uğradığını, tartaklandığı veya gözaltına alındığını vurguladı. Gazeteciler için en tehlikeli ülkenin geçen yılki gibi Meksika olduğu ve bu ülkede Ocaktan bu yana en az 12 gazetecinin öldüğünü belirten kuruluş, Meksika'yı 11 gazetecinin yaşamını yitirdiği Pakistan'ın izlediğine dikkati çekti. En tehlikeli 3. ülke olan Irak'ta bu sene 7 gazetecinin öldüğü belirtilirken, Libya'da da 7 gazetecinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Toplam 35 gazetecinin öldüğü Latin Amerika'nın gazeteciler için en tehlikeli bölge olduğu, Latin Amerika'yı 30 gazetecinin yaşamını yitirdiği Asya'nın izlediği vurgulandı. Kuzey Afrika da dahil olmak üzere Ortadoğu'da Arap ülkelerindeki ayaklanmalar nedeniyle 20'den fazla, Afrika'da 8, Avrupa'da 4 gazetecinin öldüğü açıklandı. Raporda ayrıca, kadın gazetecilerin "Arap Baharı"nını bedelini çok ağır ödediği, Mısır ve Libya'da çok sayıda kadın gazetecinin cinsel saldırıya uğradığı belirtildi.