T24 LogoT24 Logo
Dünya

2011'de 39 ülkede 106 gazeteci öldü CENEVRE (A.A)

19 Aralık 2011 17:54

-2011'de 39 ülkede 106 gazeteci öldü CENEVRE (A.A) - 19.12.2011 - Sivil toplum kuruluşu Press Emblem Campaign (PEC), bu yıl 39 ülkede 106 gazetecinin görevi sırasında öldüğünü bildirdi. Kuruluş, yıllık raporunda, bu sayının neredeyse haftada 2 gazetecinin öldüğü anlamına geldiğini belirtti. En az 20 gazetecinin bazı Arap ülkelerindeki halk ayaklanmalarında öldüğü kaydedildi. 2010'da 105, 2009'da 122 gazetecinin öldüğünü belirten kuruluşun Genel Sekreteri Blaise Lempen, 2011'in Arap ülkelerindeki ayaklanmalar nedeniyle medya mensupları için tehlikeli bir yıl olduğunu, 20 gazetecinin olaylar sırasında öldüğünü, yüz kadarının Mısır, Libya, Tunus, Suriye ve Yemen'deki olaylarda saldırıya uğradığını, tartaklandığı veya gözaltına alındığını vurguladı. Gazeteciler için en tehlikeli ülkenin geçen yılki gibi Meksika olduğu ve bu ülkede Ocaktan bu yana en az 12 gazetecinin öldüğünü belirten kuruluş, Meksika'yı 11 gazetecinin yaşamını yitirdiği Pakistan'ın izlediğine dikkati çekti. En tehlikeli 3. ülke olan Irak'ta bu sene 7 gazetecinin öldüğü belirtilirken, Libya'da da 7 gazetecinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Toplam 35 gazetecinin öldüğü Latin Amerika'nın gazeteciler için en tehlikeli bölge olduğu, Latin Amerika'yı 30 gazetecinin yaşamını yitirdiği Asya'nın izlediği vurgulandı. Kuzey Afrika da dahil olmak üzere Ortadoğu'da Arap ülkelerindeki ayaklanmalar nedeniyle 20'den fazla, Afrika'da 8, Avrupa'da 4 gazetecinin öldüğü açıklandı. Raporda ayrıca, kadın gazetecilerin "Arap Baharı"nını bedelini çok ağır ödediği, Mısır ve Libya'da çok sayıda kadın gazetecinin cinsel saldırıya uğradığı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24