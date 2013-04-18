2011 yılında 5 bine yakın kaçak 'böcek' cihazı yakalandı

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, kamuoyunda ‘böcek’ diye tabir edilen cihazların yasa dışı ve kaçak yollarla yurda sokulduğunu açıkladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, 2011 yılında 5 bine yakın ‘böcek’ yakalandı. Buna göre, 13 Nisan 2011’de 11 adet ‘Digital Ses Kayıt Cihazı’, 15 Nisan 2011’de ise 150 adet ‘ses dinleme cihazı’, 17 Nisan 2011’de 4 bin 818 adet ‘ses dinleme cihazı’ ele geçirildi. 2012 yılının ekim ve kasım aylarında yakalanan ‘böcek’ cihazı sayısının ise 59 olduğu ifade edildi.

TBMM Böcek Komisyonu’na sorulara yazılı yanıtlar gönderen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, “Dinleme ve İzleme Cihazlarının İthalat Prosedürü”nü ayrıntılarıyla anlattı.

Bakanlık açıklamasında “Kamuoyunda ‘böcek’ diye tabir edilen dinleme ve izleme cihazları, istatistik pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde ismen yer almamaktadır” dendi.

Bakanlık, bu tür eşyanın gümrük idaresine herhangi bir beyanda bulunmaksızın yasa dışı veya kaçak yollardan yurda sokulabileceğine dikkat çekti.