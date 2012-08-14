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Ekonomi

Türkiye, 2011 yılında 100 TL'yi nereye harcadı?

Türkiye İstatistik Kurumu, Türk halkının harcama durumunu ortaya koyan araştırmanın 2011 yılı sonuçlarını dün açıkladı

14 Ağustos 2012 08:50

2011’de toplam tüketim harcamalarının yalnızca yüzde 3.9’u eğitim ve sağlığa ayrıldı. Konut ve kira yüzde 25.8’le aslan payını aldı, ulaştırma harcamaları çıkışını sürdürerek yüzde 17’yi aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türk halkının harcama durumunu ortaya koyan araştırmanın 2011 yılı sonuçlarını dün açıkladı. Buna göre tüketim amaçlı yapılan harcamalarda en yüksek payı bugüne kadar olduğu gibi yine yüzde 25.8 ile ‘konut ve kira‘ harcamaları aldı.

Milliyet gazetesinin haberine göre, bundan sekiz yıl öncesiyle karşılaştırıldığında burada önemli bir değişim yaşanmazken, 2004’de yüzde 26.4’lük pay alan ‘gıda ve alkolsüz içecek’ harcamasının yüzde 20.7’ye kadar gerilediği görüldü. Bu şu anlama geliyor. 8 yıl önce 100 TL’nin 26.4 TL’si gıdaya harcanırken, 2011’de 100 TL’nin 20.7 TL’si gıdaya gitti. Bu tarafta önemli düşüş yaşanırken, 8 yıl öncesine göre tüketim harcaması en fazla artan grup yüzde 9.5’ten yüzde 17.2’ye çıkan ‘ulaştırma’ oldu.

Türkiye genelinde yapılan harcamalara bakıldığında sağlık ve eğitim harcamalarının oldukça düşük seyrettiği görülüyor. Hatta 8 yıl öncesine göre bu iki harcama kolunda düşüş olduğu dikkat çekiyor. Sağlığa ayrılan pay yüzde 1.9’a gerilerken, eğitimin payı yüzde 2 oldu.

 

Ortalama gelir 2.120 TL

 

Harcama grupları 2010 yılıyla kıyaslandığında gıda harcamasında 1.2 puan, konut ve kira harcamalarında ise 1.3 puan, alkollü içecek, sigara ve tütün harcamasında 0.4 puan düşüş yaşandığı  ortaya çıktı.

‘2011 Hanehalkı Tüketim Harcaması Sonuçları’na göre 2010’da hanehalkı başına aylık ortalama tüketim harcaması 1.843 lira iken geçen yıl bu rakam 2.120 lira olarak tahmin edildi. 2011’de bu değer kentsel yerlerde 2 bin 364 lira, kırsal yerlerde ise 1.547 lira oldu.


Bu arada araştırma sonuçlarına göre düşük gelirli tarafın yüksek gelirli hanehalklarına göre gıdaya 2 kat daha fazla pay ayırdığı belirlendi. En düşük gelir grubunun gıda harcamasına ayırdığı pay yüzde 30.9 iken, en yüksek grubun gelirinin yüzde 16’sını gıdaya harcadığı bildirildi.

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