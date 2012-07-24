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Ekonomi

TÜSİAD En İyi Genç Hukukçu Ödülü sahibini buldu

2011 TÜSİAD En İyi Genç Hukukçu Ödülü'nü Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Gökhan Çayan kazandı

24 Temmuz 2012 19:17

TÜSİAD’ın, kamuoyunda hukuk devleti bilincinin güçlendirilmesine katkı sağlamak ve lisans veya lisansüstü düzeyde hukuk eğitimi almış 40 yaş altı genç hukukçuları özgün çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla 2008 yılında tesis ettiği “En İyi Genç Hukukçu Ödülü”nün 2011 yılı sahibi belli oldu.
 
Teması “Medeni Yargılama Hukuku” olan ödüle, “HUMK ve HMK Karşılaştırmasında, Medeni Usul Hukukunda Bilirkişilik Müessesesi; Karşılaştırmalı Hukuk ve Yargıtay İçtihatları Işığında Bir Değerlendirme” adlı eseriyle Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Gökhan Çayan layık görüldü.
 
Gökhan Çayan, çalışmasını dayandırdığı derinlemesine araştırması ile Türk hukukundaki mevcut durumu, uygulamayla birlikte iyi bir şekilde ortaya koyması gerekçesiyle Jüri tarafından oy birliği ile ödüle hak kazanmıştır.
 
Gökhan Çayan’ın ödülü, önümüzdeki dönemde belirlenecek bir tarihte düzenlenecek törenle kendisine takdim edilecektir.


Ödül Jürisi; Av. Ahmed Pekin (Pekin&Pekin Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı), Av. Barbaros Çağa (Çağa&Çağa Hukuk Bürosu Ortağı), Prof. Dr. Hamdi Yasaman (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Prof. Dr. Kamil Yıldırım (Marmara Üni. Hukuk Fk. Medeni Usul ve İcra Hukuk ABD Bşk.) ve Resul Aslanköylü (Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı)den oluşmuştur.

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