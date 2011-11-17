-2011 yeniden değerleme oranı belirlendi İSTANBUL (A.A) - 17.11.2011 - Maliye Bakanlığı, yeniden değerleme oranını 2011 yılı için yüzde 10,26 olarak tespit etti. Resmi Gazete'de, Vergi Usul Kanunu'nun, yeniden değerleme oranının ekim ayında (ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre TÜİK ÜFE Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edileceğine ilişkin hükme atıfta bulunuldu. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranının 2011 yılı için yüzde 10,26 olarak tespit edildiği, ve aynı oranın 2011 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı duyuruldu.