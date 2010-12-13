-2011 TÜRKİYE'DE "KKTC YILI" OLACAK LEFKOŞA (A.A) - 13.12.2010 - Ambargolardan zarar gören Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) turizmine destek kapsamında, 2011 yılının Türkiye'de "KKTC yılı" ilan edileceği bildirildi. KKTC Başbakanı İrsen Küçük ile Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Kemal Dürüst, bugün düzenledikleri basın toplantısında, Türkiye'de 2011 yılının KKTC yılı ilan edilmesiyle ilgili proje hakkında bilgi verdi. Başbakan İrsen Küçük, 2011’in Türkiye’de KKTC yılı ilan edilmesine yönelik anlaşmanın, bugün başlayan bütçe görüşmelerinin ardından, 27 Aralıkta Ankara'da imzalanacağını bildirdi. Küçük, 27 Aralıktaki imza törenine sektör temsilcileriyle birlikte katılacaklarını da kaydetti. Başbakan Küçük, hükümetinin, ülke ekonomisi için önemli bir yer tutan turizm sektörüyle ilgili çalışmalarını uzun bir süreden beri sürdürdüğünü anlatarak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayıyla 2011 yılının Türkiye’de KKTC yılı ilan edilmesinde son aşamaya geldiklerini söyledi. Küçük, bunun için başta Başbakan Erdoğan olmak üzere tüm yetkilerle teşekkür etti. -YENİ HAVA YOLU ŞİRKETİ- Küçük, ambargolar altındaki bir ülkede turizm ve ulaşım için temel olan Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın (KTHY) durumunun herkesi üzdüğünü ancak yeni havayolu şirketinin perşembe günü kurulacağını söyledi. Yeni şirkette hisse dağılımının yüzde 60 özel sektör, yüzde 30 devlet ve yüzde 10 Türk Hava Yolları (THY) şeklinde olacağını anımsatan Küçük, devlete ait kısmın sadece teşvik amacıyla üstlenildiğini, özel sektörün konuya sahip çıkması halinde yüzde 30’luk devlet hissesinin sıfırlanmasının da söz konusu olduğunu kaydetti. Küçük, yeni şirkete THY ortaklığının Başbakan Erdoğan ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in yoğun gayret ve girişimiyle olduğunu belirterek, bunun için Erdoğan ve Çiçek’e ayrıca teşekkür etti. KTHY’nin durumu, buna bağlı artan ulaşım fiyatlarına karşın ülkeye Türkiye’den gelen ve otellerde geceleyen turist sayısında yüzde 15 artış olduğunu, bu oranın gelecek yıl çok daha fazla artmasını hedeflediklerini anlatan Küçük, ambargoların ülke turizmini olumsuz etkilediğini kaydetti. Küçük, Türkiye’de ''KKTC’de tatil yapın'' şiarıyla ilan edilecek 2011 yılının, sektörün tüm kesimlerine yarar getireceğini ifade etti. İrsen Küçük, KKTC’ye uçmak için başvuran iki yeni havayolu şirketinin önünün açılması gerektiğini, bunun da gündemlerinde olduğunu belirtti. -BAKAN DÜRÜST- KKTC Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Kemal Dürüst de, basın toplantısındaki konuşmasında, yedi aylık bakanlık döneminde Başbakan İrsen Küçük’ün 2011’in Türkiye’de KKTC yılı ilan edilmesi istemini yaşama geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. 2011 yılının Türkiye’de KKTC yılı ilan edilecek olmasının ülke turizm sektörü ve ekonomisi için önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Dürüst, başarının tüm sektörle birlikte elbirliğiyle sağlanacağını söyledi. Dürüst, fikrin yedi aydır Başbakan olan İrsen Küçük tarafından başbakan olduğu ilk günlerde ortaya atıldığını belirterek, ülke ekonomisine açılım getirecek böyle fikir nedeniyle Küçük’e teşekkür etti. Kemal Dürüst, basına konuya özel önem vermesi çağrısı da yaptı. Basın toplantısına, turizm sektörünün farklı alanlarında çalışan sektör temsilcileri de katıldı. Basın toplantısından sonra projeyle ilgili olarak sektör temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunuldu.