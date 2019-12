T24 - Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, seçim barajının düşürülmesine neden karşı çıktıklarını anlattı. '2011 seçimlerine mevcut baraj oranıyla gidilecek' diyen Çiçek, özel yetkili mahkemelerin kaldırılması önerisiyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Sayın Kılıçdaroğlu’nun sözünü ettiği 250. maddeye dayalı özel yetkili mahkemeleri biz CHP ile birlikte kurduk. Bu yasayı Avrupa Birliği (AB) uyum çalışmaları bağlamında birlikte çıkardık."



Milliyet gazetesi Ankara Temsilcisi Fikret Bila'nın sorularını yanıtlayan Çiçek, barajın düşürülmesine sıcak bakmadıklarını vurguladı.



Bila'nın bugünkü (17 Temmuz 2010) yazısı şöyle:





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yaptığı ziyaretin yankıları sürüyor.



CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun, Başbakan Erdoğan’a terörle mücadele bağlamında yaptığı önerilerden biri seçim barajının düşürülmesi ve özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasıydı. Erdoğan, bu iki öneriye de olumlu yanıt vermedi.





2011’de baraj yüzde 10



Muhalefet liderlerine yaptığı ziyarette Başbakan Erdoğan’a eşlik eden Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’le dün konuştum. Çiçek, seçim barajının düşürülmesine neden karşı çıktıklarını şöyle izah etti:



“Türkiye için yönetimde istikrar çok önemli. Bu bakımdan biz barajın düşürülmesine sıcak bakmıyoruz. Türkiye parçalı yönetimlerden çok çekti. Barajın Sayın Kılıçdaroğlu’nun önerdiği gibi yüzde 7’ye düşürülmesi bizim için 2011 seçimlerinde karar verilecek bir konu değil. 2011 seçimlerine mevcut baraj oranıyla gidilecek.”





Özel yetkili mahkemeler



Çiçek, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 250. maddesiyle kurulan özel yetkili mahkemelerin kaldırılması önerisiyle ilgili olarak da şu değerlendirmeyi yaptı:



“Sanıyorum Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu önerisi, son günlerde bu mahkemelerde görülen davalar ve yürütülen soruşturmalarla ilgili. Bu öneri, bir bakıma duygusal bir tepkiye dayanıyor. Oysa duygusal nedenlerle tepki yasaları yapmamak veya yapılmışları kaldırmamak gerekir. Sayın Kılıçdaroğlu’nun sözünü ettiği 250. maddeye dayalı özel yetkili mahkemeleri biz CHP ile birlikte kurduk. Bu yasayı Avrupa Birliği (AB) uyum çalışmaları bağlamında birlikte çıkardık. O zaman TBMM’de sadece Ak Parti ve CHP vardı. Bu konuda yapılan bir mutabakat sonucu bu düzenleme yapıldı.”





Özel mahkemenin gerekçesi



Çiçek, “CMK’nın 250. maddesinin gerekçesi iyi okunmalıdır” diyerek şöyle devam etti:



“Bu mahkemeler niye kuruldu? Ona bakmak lazım. Biliyorsunuz Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) vardı ve terör suçlarına bakardı. Ancak bu mahkemelerin kararları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) konu olurdu ve sürekli aleyhte karar çıkardı. Ayrıca AB’ye uyum çalışmaları içinde kaldırılmaları gerekiyordu. DGM’ler kaldırıldı ve özel yetkili mahkemeler kuruldu.”





Uzmanlaşma gerekli



Çiçek, ayrıca dünyadaki eğilime uygun olarak Türkiye’de mahkemelerde uzmanlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu da vurguladı ve şu örnekleri verdi:



“Eğer her davaya normal mahkemeler bakarsa bu pratisyen hekimin her hastayı tedavi etme çalışmasına benzer. Oysa tıpta artık uzmanlaşma var. Adli alanda da buna ihtiyaç var. Nitekim yine AB’yle de uyumlu olarak, aile mahkemeleri, çocuk mahkemeleri, ticaret mahkemeleri, deniz ticaret mahkemeleri, fikri ve sınai haklar mahkemeleri gibi uzmanlık mahkemeleri kuruldu. Ceza mahkemeleri alanında da terörle ilgili uzman mahkemelere ihtiyaç doğdu.”





Biz ispat ettik



Çiçek’e, Obama ve Barzani’ye verilen PKK’lı listeleriyle ilgili bekleyişi de sordum. Çiçek, şu değerlendirmeyi yaptı:



“Terörle mücadelede işbirliği konusunda her ülkenin samimi olması gerekir. Sadece kınamak veya terör örgütü ilan etmek yetmez. Biz terörle mücadelede samimi olduğumuzu bazı ülkelerin taleplerini yerine getirerek gösterdik. Yan çizen bir ülke değiliz. Şimdi, sıra onlarda. Onlar da samimi olduklarını ispat etmek durumundalar.”