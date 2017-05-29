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2011 Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin 101 gözaltı kararı

Operasyonda 56 kişi gözaltına alındı

29 Mayıs 2017 18:16

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2011 Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavına ilişkin soruşturma kapsamında 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 56'sı gözaltına alındı. Şüphelilerden bazılarının KHK ile görevlerinden ihraç edildiği, bazılarının da açıkta olduğu bildirildi.

 

Sınava giren 22 kişi 'FETÖ'den tutuklu

 

Soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Diğer şüphelilerin de yakalanmaları için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Gözaltı kararı verilen şüpheliler haricinde, 2011 Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavına giren 22 kişinin halen 'FETÖ' soruşturmalarından dolayı tutuklu olduğu öğrenildi.

 

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Polislik sınavlarıgözaltı2011FETÖ

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