-2011 filler için ''en korkunç'' yıl oldu JOHANNESBURG (A.A) - 29.12.2011 - Nesli tükenme tehdidi altındaki filler için 2011 yılı, 1989'da fildişi ticaretinin yasaklanmasından beri en fazla öldürüldükleri yıl oldu. Vahşi hayvanların avlanmasına karşı çalışmalar yürüten TRAFFIC örgütünden yapılan açıklamada, çok büyük miktarlarda ele geçirilen fildişinin, bu yıl en az 2 bin 500 hayvanın öldürüldüğünü ortaya koyduğu bildirildi. Ele geçirilen fildişlerinin bir kısmının daha önce öldürülmüş hayvanlara ait olabileceği ve Afrika'da bu yıl kaç filin öldürüldüğünün tam olarak bilinmediği kaydedilse de uzmanların fillerin avlanmasına karşı ''alarma geçtiği'' belirtiliyor. Yasa dışı olarak ticareti yapılan fildişlerinin büyük bölümü Afrika'dan Asya'ya gönderiliyor. Asya ülkelerinde fildişi süs eşyalarına ve tıbbi bir faydası olmadığı ispatlanmasına rağmen ilaç olarak kullanılan gergedan boynuzuna talebin arttığı kaydediliyor. TRAFFIC yetkilileri, toplam rakamlar henüz netleşmemiş olsa da 2011'de, her biri 800 kilogramdan fazla, 13 ayrı stoğun ele geçirildiğini bildirdi. Bu miktarın 2010 yılında ele geçirilen toplam yaklaşık 1000 kilogram olan fildişinin çok çok üstünde olduğu vurgulandı. Yetkililer, 23 yıllık verilere göre bu yılın ''filler için gerçekten korkunç bir yıl olduğunu'' kaydetti. Bu yıl ayrıca 443 gergedanın da öldürüldüğü belirtildi.