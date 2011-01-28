2011 Erzurum Kış Oyunları'nda görkemli açılış

T24 - 2011Erzurum Cemal Gürsel Stadı'nda, "25'nci Dünya Üniversiteler Kış Oyunları" için görkemli bir açılış töreni düzenlendi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, bürokratlarla birlikte yaklaşık 21 bin kişi Cemal Gürsel Stadı'ndaki tarihi güne tanıklık etti.



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Türkiye'nin ilk kez düzenlediği Kış Oyunları'nın açılış töreni saat 19.30'da Universiade Bayrağı'nın Cemal Gürsel Stadı'na gelmesiyle başladı. Oyunlara katılan 58 ülkenin sporcularının geçişinde Türkiye 73'ü bayan 79'u erkek toplam 152 sporcu ile yer aldı. Türkiye'nin bayrağını kayaklı koşuda mücadele edecek milli sporcu Sabahattin Oglago taşıdı. Seyirciler Azerbaycan ve Bosna Hersek takımlarına büyük ilgi gösterirken, İran takımındaki başı kapalı bazı sporcular da dikkat çekti.





ÖZAK: ERZURUM ARTIK DÜNYANIN SAYILI KIŞ SPORLARI MERKEZLERİNDEN BİRİSİDİR



Sporcuların sahadaki yerini almasından sonra açılış konuşmasını yapan Organizasyon Komitesi Başkanı ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Özak, "Bugün Erzurum'da bir başarı öyküsüne tanık oluyoruz. 5 kıtadan gençlerin buluştuğu büyük bir coşkuyu ve bayram sevincini yaşıyoruz. Mutluluğumuza ortak olan tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum. Yarışmaların Fair-play anlayışına uygun biçimde geçeceğine inanıyorum. Türkiye'ye güvenerek bu oyunların Anadolu'nun zirvesinde yapılmasına olanak tanıyan FISU heyetine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye kendine yönelik güveni boşa çıkarmalmış, büyük yatırım yapmıştır. Erzurum dünyada artık sayıyı kış sporları merkezlerinden birisidir. Türkiye'nin kış sporlarında gerçekleştirdiği en büyük orgfanizasyon olan Erzurum 2011 ülkemiz ve kış sporları adına bir milattır.





ERDOĞAN: ERZURUM'A KIŞ OLİMPİYATLARI YAKIŞIR



İsmi anons edilince büyük sevgi gösterileri ve "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları altında altında kürsüye gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise, "3 bini aşkın sporcu kardeşim; Dadaşlar diyarı Erzurum'a hoşgeldiniz. Erzurum'da kalacağınız kısa sürede doya doya dolaşmanızı dilerim. Bu oyunların 5 yıldızı var. Bu 5 yıldız, 5 kıtanın buluştuğu bir oyunlar manzumesi. Burada barış, kardeşlik, sevgi, coşku ve heyecan var. İnanıyorum ki, bu oyunlarla Kış Olimpiyatları'nın takipçisi olacağız. Erzurum'a bu yakışır. Sevgili Dadaşlar, durmayacağız. Emin adımlarla çok daha farklı bir Erzurum için yarınlara yürüyeceğiz. Oyunların kazasız, belasız sona ermesini diliyorum" diye konuştu.



TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin de, "Ülkemiz ve Erzurum, Uluslar arası üst düzeyde bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Bu organizasyonun belirlendiği tarihlerde bende Torino'daydım. Erzurumluların bu oyunlar için bir bütün olduklarını ve kenetlendiklerini orada gördüm. Şuanda duyduğunuz heyecanın aynını bende duyuyorum. Kendimi sizlerden biri hissediyorum. Bu oyunlar Erzurum'u bölgenin ve dünyanın kış sporları merkezi haline getirmiştir. Yakın bir gelecekte kış olimpiyatlarını organize etmeyi başaracaktır. Tüm sporculara başarılar diliyorum.



Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Başkanı George Killian, "Görüyorum ki oyunlar için hazırsınız. Oyunların bu aşamaya gelmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Yeni yapılan tesislerde coşkuyu canı gönülden yaşacağımıza inanıyorum. Buralar artık sizin ve pek çok önemli organizasyona daha ev sahipliği yapacağınıza inanıyorum" dedi.





OYUNLARI CUMHURBAŞKANI GÜL AÇTI



Resmi açılışı yapmak üzere kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sözlerine "Bugün çok büyük bir spor organizasyonunun İstanbul'da gerçekleşiyor olmasından" dolayı diye başladı. Gül daha sonra, "Erzurum'da" diye düzelterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tip büyük organizasyonlar genellikle büyük şehirlerde olurdu. Ama Doğu'nun Kapısı Erzurum'da bu organizasyonun gerçekleşmesi Türkiye için olağanüstü başarıdır. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Spor arkadaşlık, barış, centilmenlik demektir. Dünyanın dört bir yanından gelen siz değerli sporcuların centilmence yarışacağına eminim. Hepinize başarılar diliyorum ve oyunları başlatıyorum. Hayırlı olsun."



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün konuşmasının ardından FISU bayrağı tribünleri dolaştı. Daha sonra FISU Marşı okundu ve FISU Bayrağı göndere çekildi. Törende, sporcu andını milli kayakçımız Tuğba Daşdemir, hakem andını ise uluslararası alanda ülkemizi başarıyla temsil eden buz hokeyi hakemimiz Ece Esen okudu.





MEŞALEYİ MİLLİ SPORCULAR TAŞIDI



Universiade Erzurum-2011 meşalesi ise Dünya Supersport Şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 84 kiloda Grekoromen Stil Dünya Şampiyonu güreşçi Selçuk Çebi, Dünya Şampiyonası'nda sayı kraliçesi unvanını elde eden voleybolcu Neslihan Darnel ve 2008 Pekin Paralimpik Olimpiyatı'nda şampiyon olan bedensel engelli okçu Gizem Girişmen'in ellerinde yol aldı. Meşaleyi taşıyan sporcular sahanın dört köşesine yerleştirilen meşalaleri aynı anda büyük tezahürat eşliğinde yaktılar.





VATANDAŞA ORGANİZASYON ÇİLESİ



25'nci Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nın açılış töreninin yapılacağı Cemal Gürsel Stadyumu'na ulaşmak isteyen vatandaşlar güvenlik tedbirleri nedeniyle büyük sıkıntı çekti. Cemal Gürsel Stadyumu'nun önünden geçen çevre yolu stadyuma yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta trafiğe kapatıldı ve güvenlik noktaları oluşturuldu. Görevli araçlar dışında hiçbir aracın geçişine izin verilmeyen güvenlik noktalarında, toplu taşıma araçları ve otomobillerinden inmek zorunda kalan vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte 3 kilometrelik yolu yoğun kar yağışı altında yürümek zorunda kaldı. Adeta kardan adam haline dönen vatandaşlar, yoğun güvenlik önlemlerine isyan ederken stadyuma girmek için de uzun süre bekledi. Uzun ve zorlu yürüyüşün ardından stadyum kapısında da bekletilen vatandaşlar, zaman zaman güvenlik görevlileriyle tartıştı. Kapıda yaşanan yığılma nedeniyle seyircilerin büyük çoğunluğu açılış töreni başladıktan sonra stadyuma girebildi. Tribünlere çıkan vatandaşlara gösterilere katılmak için ışık ve soğuktan korunmaları için beyaz renkli eldiven, şapka ve polar battaniye dağıtıldı.



2011 ERZURUM KIŞ OLİMPİYATLARI 6 ŞUBAT'TA SONA ERECEK



''Anadolu'nun zirvesinde buluşalım'' sloganıyla dünyanın dört bir yanından üniversiteli sporcuları davet eden Universiade Erzurum-2011, 6 Şubat Pazar günü sona erecek.





BUGÜNKÜ PROGRAM



- Alp Disiplini:

10.00-14.00 Kadınlar Antrenman

17.00-18.30 2. Kaptanlar Tanışması

- Biathlon

09.00-11.30 Erkekler Antrenman

12.00-14.30 Kadınlar Antrenman

17.00-18.00 Takım Kaptanları Tanışma

- Buz Hokeyi

12.00 Kore-Belarus

16.00 İspanya-Slovakya

20.00 Kazakistan-ABD

- Curling

09.00 Çin-Almanya (Kadınlar)

14.00 Britanya-Kanada (Erkekler)

19.00 Polonya-Kore (Kadınlar)

- Kayakla Atlama

11.00 Kadınlar Elemeler

17.00 Erkekler Elemeler

- Kayaklı Koşu

10.00 Kadınlar 5 Km.

11.30 Erkekler 10 Km.

19.00 Sprint

- Kuzey Kombine

09.30 Bireysel K95

14.00 NC 10 Km

- Snowboard

10.00 SBX Antrenman

17.00 Teknik Ekiple Tanışma

18.00 1. Kaptanlar Tanışma

- Serbest Stil

10.00 Antrenman

11.30 Kadın-Erkek Elemeler

13.30 Kadın-Erkek Finaller

15.00 Seramoni

- Short Track

14.00 Kadınlar-Erkekler 500 m.

17.00 Kadınlar 500 m. Final

17.05 Erkekler 500 m. Final