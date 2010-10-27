2011 bütçesi '312.5 milyar lira'

T24- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in sunumuyla Meclis’in 2011 bütçe maratonu başladı. Bakan Şimşek, yeni bütçenin büyümenin devamını sağlarken mali dengeleri iyileştireceğini belirtti.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na yaptığı sunumla 2011 yılı bütçe maratonu resmen başladı. Şimşek 2011 bütçesini geçen hafta yasal süresi dolmadan önce açıkladığı ve bu anlamda bir geleneği bozmuştu. Şimşek, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda 2011 bütçesinin sürdürülebilir büyümenin devamını sağlarken aynı zamanda mali dengeleri de iyileştireceğini söyledi.



Şimşek sunuşunda 2010 yılı bütçesini krizden çıkış bütçesi olarak hazırladıklarını ve hedeflerine ulaştıklarını kaydederken şöyle konuştu: “2011 yılı bütçesinde faiz giderlerimizi azaltırken faiz hariç giderleri ise nominal büyüme oranının altında artırıyoruz. Diğer yandan bütçe gelirleri ve vergi gelirlerimizde ise nominal büyüme oranında artış öngörüyoruz. Bu suretle 2011 yılı bütçe acığını, 2010 yılı gerçekleşme tahminine göre yaklaşık yüzde 24 düşürmeyi hedefliyoruz.”



Şimşek’in verdigi bilgiye göre merkezi yönetim bütçesinde giderler 312.5 milyar lira, bütçe gelirleri 279 milyar lira, bütçe açığı 33.5 milyar lira, faiz dışı fazla da 14 milyar lira olarak öngörüldü.



Bütçede 2011 yılında 232.2 milyar lira vergi geliri hedeflenirken, bunun 67.8 milyar lirası katma değer vergisinden, 61.1 milyar lirası özel tüketim vergisinden sağlanacak. Gelecek yıl gelir vergisinden 47.3 milyar lira, kurumlar vergisinden 23.1 milyar liralık tahsilat yapılacak.



Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) toplamda yüzde 11.1 artışla 62.4 milyar lira transfer yapılması öngörülürken, finansman açığı 30.6 milyar lira olarak hesaplanıyor. Bütçede devlet memurları aylıklarının, ocak ve temmuz ayında da yüzde 4, denge tazminatı da 80 lira olarak öngörülürken, ortalama devlet memuru aylığında yüzde 13.7 artış yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yıllık bazda yüzde 21.7 artış öngörülüyor.

‘Cari açık sorun olmaz’



Gıda fiyatlarına bağlı olarak artan enflasyonun önümüzdeki aylarda tekrar hızlı bir düşüş trendine gireceğini kaydeden Şimşek, “Cari açığın finansmanının önümüzdeki birkaç yılda sorun olmayacağını öngörmekteyiz... Cari açık probleminin orta ve uzun vadede çözümü için gerekli tedbirleri aldık ve almaya devam ediyoruz” dedi.





Teşvik sistemini cari açigi azaltacak bir biçimde yapılandırdıklarını da belirten Şimşek, “Gerçekleştirdiğimiz yapısal reformlar ve krize karşı aldigimiz önlemler neticesinde ekonomide başlayan toparlanmanın kalıcı olmasını sağlayacağız” şeklinde konuştu.



Simsek, Gelir Vergisi Kanunu’nun yeniden yazılması çalışmalarına hiz vereceklerini, bunun ardından Vergi Usul Kanunu’nu da yenileyeceklerini ifade ederek, “İhtiyatı elden birakmayacak ve temel politikalarımızdan biri haline getirdiğimiz yapısal reformlara kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.