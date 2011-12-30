-2011 altın ve döviz yatırımcısını sevindirdi İSTANBUL (A.A) - 30.12.2011 - Borsada işlem gören hisse senetlerine yatırım yapanlar 2011 yılında yüzde 22,33 oranında kayıp yaşarken, altına yatırım yapanlar yüzde 35,96 dolayında kazanç elde etti. (A) Tipi yatırım fonu katılma belgelerinin yatırımcısı yüzde 15,74'ü bulan kayıp yaşadı, tahvil-bono, repo ve banka fazindeki getiriler ise yüzde 7'ye yakın gerçekleşti. 2010 yılını 66.004,48 puandan tamamlayan İMKB 100 Endeksi 2011 sonunda 51.266,62 puana düştü. Endeksteki yıllık azalış 14.737,86 puan ve yüzde 22,33 olarak gerçekleşti. -Altın ve döviz yatırımcısının yüzü güldü- 2011 yılı altın ve döviz yatırımcısını sevindirdi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2011 yılında yüzde 35,96, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 36,23 oranında arttı. Dövizde TL karşısında ABD Dolarının yıllık artışı yüzde 22,45'i bulurken, avrodaki artış ise 18,97 olarak gerçekleşti. -Fon, tahvil-bono, faiz-repo- Bankalar ve aracı kurumlar tarafından oluşturulan yatırım fonlarına katılma belgelerine yatırım yapanlar da 2011 yılında ortalama yüzde 0,63 oranında kazanç sağladı. İMKB Tahvil ve Bono Piyasası'nda 12 aylık İMKB DİBS performans endeksleri üzerinden yapılan hesaplamalarla, yatırımcıların birikimlerini devlet tahvilinde değerlendirdiklerini varsaydığımızda elde ettikleri getiri net yüzde 6,87 dolayında oldu. Önde gelen 10 bankanın ortalamaları dikkate alınarak 2010 yıl sonundaki oranlardan parasını 1 yıl vadeli mevduatta değerlendiren yatırımcılar 2011 yılı sonunda yüzde 6,52 dolayında net getiri elde ettiler. 2003 yılı bazlı İMKB Repo Endeksi dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre 2011 yılında parasını repoda değerlendiren yatırımcının yıl sonundaki kazancı yüzde 6,19 oldu.