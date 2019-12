-2011 "KUZEY KIBRIS YILI" ANKARA (A.A) - 27.12.2010 - Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, 2011 yılını Türkiye'de Kuzey Kıbrıs Yılı ilan ettiklerini belirterek, Türkiye'den ve diğer ülkelerden Kuzey Kıbrıs'a giden turist sayısının artırılması ve buranın bir çekim merkezi haline getirilmesi için tanıtım faaliyetleri yapacaklarını bildirdi. 2011'in Türkiye'de Kuzey Kıbrıs Yılı ilan edilmesi dolayısıyla Rixos Otel'de tanıtım toplantısı düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarının verdiği mini konserin ardından başlayan toplantıya, KKTC Başbakanı İrsen Küçük ve KKTC Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Kemal Dürüst de katıldı. Burada konuşan Ertuğrul Günay, dünyada gelişen sektörlerden biri olan turizmin toplumların birbiriyle tanışmasını ve kaynaşmasını sağlayarak bir barış köprüsü oluşturduğunu söyledi. Turizm alanında Türkiye'nin 2023 hedeflerini yakalamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Günay, Türkiye'nin hükümet politikası olarak 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedeflediğini, turizmde bu hedefi 2010 yılı içinde yakaladıklarını kaydetti. Günay, Türkiye'nin uluslararası müteahhitlik alanında da dünyada Çin'den sonra ikinci sırıyı yakaladığını ifade etti. Türkiye'nin dünyada, gelen ziyaretçi sayısı bakımından 7'nci, elde edilen gelir açısından ise 9'uncu sırada olduğunu kaydeden Günay, gelecek yıl 8'inci sıraya yükselmenin hedeflendiğini bildirdi. 2009 yılında dünyadaki gerilemeye rağmen turizmde Türkiye'nin olumlu şekilde yılı kapattığını belirten Günay, bu yıl da kasım ayı itibariyle 2009 sonuçlarının ötesinde olduklarını bildirdi. Bu yıl sonunda dünya ortalamasının üzerinde 28-29 milyon ziyaretçiyle yılı kapatmış olacaklarını ifade eden Günay, ''Türkiye, turizmde dünyanın istikrarlı gelişen ülkelerinden bir tanesi. Türkiye 2002 yılı sonunda 2003 yılında 13 milyon ziyaretçi ağırlayabilmişti, 8 yıllık gayretin, çalışmanın neticesinde 15 milyon bunun üzerine yeni ziyaretçi koyduk. 28 milyonun üzerinde bir rakamı şu anda yakalamış gözüküyoruz'' diye konuştu. -''TÜRKİYE BİRİKİMİNİ KKTC İLE PAYLAŞACAK''- Turizm alanında Türkiye'nin birikimini KKTC ile paylaşmak istediklerini vurgulayan Günay, KKTC'nin doğasının, tarihinin ve insan yapısının çok iyi olduğunu, bu potansiyeli bir bereket, istihdam kapısı ve gelişme ortamına kavuşturmak için işbirliği yapmak istediklerini söyledi. 2010 yılının ilk 10 aylık döneminde KKTC'nin turizminin toplamda yüzde 12'lik bir artış sağladığını, bunun çok sevindirici bir gelişme olduğunu belirten Günay, bu artışın içinde Türkiye'nin de payının azımsanamayacak seviyede olduğunu, Türkiye'den KKTC'ye gidenlerin 2010 yılı içerisinde yüzde 15 düzeyine arttığını dile getirdi. Türkiye'den KKTC'ye giden turist sayısını daha da artırmak istediklerini ifade eden Günay, KKTC'de turizm sektörünün sürdürülebilir hale getirilmesi için yapılacak yatırımların önemli olduğunu kaydetti. Turizm sektörünün kolay ulaşım, kaliteli ve uygun bir konaklama ve güvenli bir ortam istediğini, bu alanlarda KKTC'de güzel gelişmeler olduğunu belirten Günay, başta Bafra olmak üzere, Karpaz, Güzelyurt ve İskele'de toplam 15 Türk yatırımıyla bu bölgelerde ciddi bir yatak kapasitesinin oluştuğunu, gelecek yıllarda bunun daha da artırılması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin katılım sağlayacağı bütün etkinliklerde, fuarlarda, Türkiye'nin turizm potansiyeli ile KKTC'yi de tanıtmaya çalışacaklarını bildiren Günay, ''Ülkemiz vatandaşları ve Kıbrıslı kardeşlerimizin birbirini daha iyi anlamaları ve tanımaları için her iki ülke arasında kültür ve sanat etkinliklerine öncelik vermeye çalışacağız. Kültür ve sanat etkinlikleri bir şeyi anlatmanın en kestirme, en güzel yollarından bir tanesidir'' dedi. Etkinliklerin, Türkiye'den ve diğer ülkelerden Kuzey Kıbrıs'a giden turist sayısının artırılması ve buranın bir çekim merkezi haline gelmesine ciddi biçimde katkı sağlayacağını ifade eden Günay, bunun için altyapı ve çevre olanaklarının da geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. Günay, KKTC'de de 2011 yılının ''Çevre yılı'' ilan edildiğini, bunun da turizmin gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi. -''KKTC'DE COŞKUYLA BEKLEYEN BİR HALK VAR''- Kasım ayında KKTC ile ''Turizm işbirliği eylem planının'' imzalandığını, böylece önemli bir adımın atıldığını hatırlatan Günay, 2011 yılının Türkiye'de Kuzey Kıbrıs yılı ilan edilmesiyle eylem planını daha somut hale getirmeye çalışacaklarını kaydetti. Turizm alanında faaliyet gösteren kuruluşların da kendilerine destek vereceğine inandığını belirten Günay, ileride KKTC'li yetkililerle bir araya gelerek programı imza altına alacaklarını bildirdi. KKTC'nin Türkiye'nin her tarafında tanıtılması için ciddi bir etkinlik planı uygulayacaklarını dile getiren Günay, şöyle devam etti: ''Türkiye şu anda yılda, 7 milyonun üzerinde, 10 milyona yakın insanı turizm amaçlı yurt dışına çıkan bir ülke. Bizden KKTC'ye gidenlerin sayısı şu anda 500 bin civarında ama konaklamamız oldukça düşük. Ben 7 milyonu aşkın yurtdışına turist gönderen ve kişi başına düşen geliri 10 bin dolara ulaşan bir ülkenin KKTC gibi her bakımdan yakın olduğu bir destinasyona daha fazla ve daha uzun süreli konaklamacı göndermesinin çok kolay ve gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu yıl bunu yapmaya çalışacağız. Türkiye'den Kıbrıs'a gitmek sadece bir kimlik göstermekten ibarettir, pasaport gerekmiyor. Orada Türkçe kullanıyorsunuz, para biriminiz aynı, tanıdığınız bir damak tadı var, tarih, kültür var, güler yüzlü insanlar var. Gerçekten Türkiye'ye kucak açmış, ekonomisinin, Türkiye ile bağlarının gelişmesi için sizi coşkuyla bekleyen bir halk var. Gitmezsek büyük bir eksikliktir.'' Türkiye'den KKTC'ye giden ziyaretçi sayısının daha yukarıya çıkabileceğini ifade eden Günay, ''Bizim komşularımızdan bize gelenlerin sayısı bunun üzerine varabildi. Bizim kuzey ve güneyden bazı komşularımızdan 2010 yılında gelme oranı yüzde 25-75 oranında artabildi. Türkiye'den de KKTC'ye gidenlerin sayısının yüzde 15'den yüzde 45'e yüzde 75'e neden çıkarmayalım? Bunu başaracağımızı düşünüyorum'' diye konuştu. Toplantıya, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek de sonradan katıldı.