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Dünya

2011, "DÜNYA VETERİNER HEKİMLİĞİ YILI" OLARAK KUTLANACAK ANKARA (A.A)

28 Aralık 2010 14:21

-2011, "DÜNYA VETERİNER HEKİMLİĞİ YILI" OLARAK KUTLANACAK ANKARA (A.A) - 28.12.2010 - AB Veteriner Hekim Platformu, dünyada ilk Veteriner okulunun 1761 yılında Fransa'nın Lyon şehrinde kurulması ve yine dünyada Veteriner Hekimlik eğitiminin başlamasının 250. yılı olması nedeniyle 2011 yılının, "Dünya Veteriner Hekimliği Yılı" olarak kutlanacağı bildirdi. AB Veteriner Hekim Platformundan yapılan yazılı açıklamada, veteriner hekimlik eğitiminin başlamasıyla hayvan biyolojisi ve patolojisi üzerinde yapılan çalışmaların, insan hekimliğinin gelişmesine büyük katkılarda bulunduğu belirtildi. Veteriner hekimlerin hayvan sağlığının korunması ve refahının geliştirilmesinin yanı sıra, global açlığın azaltılması, Zoonoz hastalıkların önlenmesi, gıda kalitesi ve güvenliğinin sağlanması, biyomedikal araştırmalar, çevre ve biyo çeşitliliğin korunması alanında yaptıkları çalışmalarla halk sağlığı alanına büyük katkılarda bulundukları kaydedildi.

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