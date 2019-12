2010'un vergi ve zamları

Yetkiyi kullanmıyor Yetkiyi kullanmıyor

2010’da Bakanlar Kurulu, kanunların kendisine tanıdığı yetkiyi kullanmazsa, çeşitli vergi, harç ve cezalar, yüzde 2.2 oranında artacak. Maliye Bakanlığı’nca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) üretici fiyat endeksi, ekim ayı sonunda, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 2.2 oranında artış gösterdi. Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl yeniden değerleme oranını TÜİK’in üretici fiyatı genel endeksine göre açıklayan Maliye Bakanlığı, 2009’un oranını da bu ay içinde ilan edecek.Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor. Kanunlarda, Bakanlar Kurulu’na belirli limitler içinde bu tutarlarda değişiklik yapma yetkisi de tanınıyor. Örneğin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Kanunu’nda, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları, o yıl için yeniden değerleme oranında artırılır. Radikal gazetesinin haberine göre, Bakanlar Kurulu, yeniden değerleme oranının yüzde 50 fazlasını geçmemek ve yüzde 20’sinden az olmamak üzere yeni oranlar tespit etmeye yetkilidir” deniliyor.Ancak Bakanlar Kurulu, uzun yıllardır elindeki bu yetkiyi kullanmıyor ve vergi, harç ve cezalar, her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılıyor.Aynı politikanın devamı halinde, bu yılın başında yeniden değerleme oranı çerçevesinde yüzde 12 oranında artan motorlu taşıtlar vergisi (MTV), damga vergisi, çevre temizlik vergisi, harçlar, trafik ve vergi cezaları, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren yüzde 2.2 oranında artacak. Düşük enflasyon nedeniyle bu yılki artış geçen yıla göre oldukça düşük kalacak.Bu durumda 1-3 yaş grubunda yeralan ve motor silindir hacmi 1300 cm3’e kadar olan otomobillerin halen 393 lira olan motorlu taşıtlar vergisi, yılbaşında 401.6 liraya çıkacak. Motor silindir hacmi 1301 cm3 ile 1600 cm3 arasındaki otomobillerin vergisi de 628 liradan 641.8 liraya yükselecek. Motor silindir hacmi 4001 cm3 ve üstünde otomobili bulunanlar ise yeni yılda 14 bin 220 lira yerine 14 bin 532.8 lira vergi verecek. Böylece 1-3 yaş grubunda otomobili olanlar yeni yılda 8.6 lira ile 312.8 lira arasında daha fazla motorlu taşıt vergisi ödeyecek.1-6 yaş grubunda ve koltuk sayısı en az 46 olan otobüslerin 1893 lira olan yıllık vergisi 1 Ocak 2010’da 1934 liraya çıkarken, 10 bin 1 ile 20 bin kilogram arasında ağırlığa sahip kamyon sahiplerinden de yeni yılda 1703 lira yerine 1740 lira MTV alınacak.Damga vergisindeki maktu tutarların yeniden değerleme oranı kadar arttırılması durumunda da yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 25.95 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 5.5 lira, bilançolarda da 20 lira şeklinde uygulanacak. Harçların da aynı oranda zam görmesiyle birlikte 1 yıllık pasaport harcı yeni yılda 163.8 liradan 167.4 liraya çıkacak. Silah taşıma vesikası bulunanlar her yıl için 403.6 lira harç ödeyecek, silah bulundurma vesika harcı da 631.7 liradan 645.6 liraya yükselecek.Sigara cezası 70 lira olduKabahatler Kanunu’na giren ve son dönemde, uygulanan kapalı alanlardaki sigara yasağıyla birçok kapalı mekânda görülen sigara içme cezası da 69 liradan 70.50 liraya çıktı. Bazı vergi ve harçlarla cezalar her yıl başında yeniden değerleme oranı kadar otomatik olarak artıyor. Yeniden değerleme oranı her yıl ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ortalama üretici fiyatları artışına göre belirleniyor. 2001’den bu yana en büyük artış 2002 yılında olmuş, yeniden değerleme oranı yüzde 59 artmıştı. 2003’ten itibaren düşüş başlamış ve 2007’de tek haneli rakamlara inmişti.2008 başında yeniden değerleme oranı yüzde 7.2 olmuş, vergi, harç ve cezalar bu oranda artırılmıştı. 2009 ise bu oran yüzde 12 çıkmıştı. Yasalarda Bakanlar Kurulu’na bu tutarda değişiklik yapma yetkisi tanınıyor. Önceki gün açıklanan enflasyon rakamlarıyla bu yılın yeniden değerleme oranı yüzde 2.2 olarak netleşti. Böylece, vergi ve harçlara yılbaşından itibaren yüzde 2.2 zam yapılmasının da yolu açıldı.Vergi cezaları ile trafik para cezaları da yeniden değerleme oranı çerçevesinde yılbaşında artacak. Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu vermeme ve almamanın cezası 3.5 lira artışla 163.5 liraya çıkacak. En az ceza haddi de, damga vergisinde 7.8 lira, diğer vergilerde ise 16.35 lira olarak uygulanacak. Trafik para cezalarının da aynı oranda artmasıyla birlikte en düşük trafik para cezası 62.3 liraya, en yüksek ceza da 14 bin 522 liraya yükselecek.Kırmızı ışıkta geçenler ile hız limitini yüzde 30’a kadar aşanlar 128 lira yerine 130.8 lira, hız limitini yüzde 30’un üzerinde aşanlar ise 265 yerine 270.8 lira ceza ödeyecek