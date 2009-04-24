2010'un tanıtımı yapılacak



Futbolda Güney Afrika'nın düzenleyeceği 2010 Dünya Kupası ile ilgili tanıtım toplantısı 27 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da yapılacak.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Güney Afrika Büyükelçiliği'nin ortaklaşa düzenleyeceği tanıtım toplantısı, Swissotel'de gerçekleştirilecek.



Kupa ile ilgili yapılan yatırımlar, hazırlıklar ve kupanın ekonomik boyutuyla ilgili bilgilendirme ve Türkiye ile Güney Afrika arasında futbol yoluyla kurulması planlanan yeni projelerin de anlatılacağı basın toplantısına Türkiye'nin Güney Afrika Büyükelçisi Tebogo Seokolo, Afrika Büyükelçileri Duayeni Dr. Mulatu Teshome, 2010 Dünya Kupası Yerel Organizasyon Komitesi Müdürü Gregory Fredericks ve SPORTFive Akdeniz Bölge Müdürü Christian Ludwig konuşmacı olarak katılacak.



Bu arada, aynı gün saat 19.00'da ise TFF ve Güney Afrika Büyükelçiliği işbirliği ile futbol dünyasının önemli isimlerine yönelik Swissotel'in Asuka Salonu'nda, TFF Başkanı Mahmut Özgener'in de katılacağı bir tanıtım toplantısı yapılacak. Basına kapalı olarak düzenlenecek bu etkinliğin ardından verilecek kokteylde, Polonyalı piyanist Janusz Szprot ile Güney Afrikalı şarkıcı La Bella konuklara müzik dinletisi sunacak.



