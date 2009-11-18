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Ekonomi

2010'un en güvenli araçları

ABD Otoyol Güvenliği için Sigorta Enstitüsü, (IIHS) 2010 yılı modeller arasında en güvenli otomobilleri belirledi.

18 Kasım 2009 02:00

T24 - ABD Otoyol Güvenliği için Sigorta Enstitüsü, (IIHS) 2010 yılı modeller arasında en güvenli otomobilleri belirledi.

IIHS'ü tarafından yapılan açıklamada, Ford, Subaru ve Volkswagen marka otomobillerin büyük bölümünü oluşturduğu, 19'u otomobil ve 8'i spor araç olmak üzere 27 en güvenli araç sıralamasında ilk sıralarda yer aldı.

Açıklamada, ABD'de bağımsız, kar gütmeyen bilimsel ve eğitici bir kuruluş olan IIHS'nin en güvenli araç kıstaslarını katılaştırması nedeniyle sıralamaya giren araç sayısında geçen yıla göre azalma yaşandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, ödüllerin otomobillerde motorların bir çarpışma sırasında ön ve yanlardan sağlanan destek ile en iyi şekilde korunması ve elektronik stabilite kontrolleri (ESC) göz önüne alınarak belirlendiği kaydedildi.

ABD Otoyol Güvenliği için Sigorta Enstitüsü tarafından 2010 yılı otomobil modelleri arasında çeşitli segmentlerde en güvenli otomobil seçilen 27 araç şöyle sıralandı:
    
Geniş Otomobiller:

Buick LaCrosse

Ford Taurus

Lincoln MKS

Volvo S80



Orta Büyüklükte Araçlar:

Audi A3

Chevrolet Malibu (2009 Ekim ayından sonra üretilenler)

Chrysler Sebring (4 kapılı ve ESC opsiyonlu)

Dodge Avenger

Mercedes C Class

Subaru Legacy

Subaru Outback

Volkswagen Jetta (4-door)

Volkswagen Passat (4-door)

Volvo C30

Küçük Otomobiller: S

Honda Civic (4 kapılı ve ESC opsiyonlu)

Kia Soul

Nissan Cube

Subaru Impreza (WRX dışında)

Volkswagen Golf (4 kapılı)



Orta Büyüklükte SUV

Dodge Journey

Subaru Tribeca

Volvo XC60

Volvo XC90

Küçük SUV

Honda Element

Jeep Patriot

Subaru Forester

Volkswagen Tiguan

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