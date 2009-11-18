2010'un en güvenli araçları

T24 - ABD Otoyol Güvenliği için Sigorta Enstitüsü, (IIHS) 2010 yılı modeller arasında en güvenli otomobilleri belirledi.
IIHS'ü tarafından yapılan açıklamada, Ford, Subaru ve Volkswagen marka otomobillerin büyük bölümünü oluşturduğu, 19'u otomobil ve 8'i spor araç olmak üzere 27 en güvenli araç sıralamasında ilk sıralarda yer aldı.
Açıklamada, ABD'de bağımsız, kar gütmeyen bilimsel ve eğitici bir kuruluş olan IIHS'nin en güvenli araç kıstaslarını katılaştırması nedeniyle sıralamaya giren araç sayısında geçen yıla göre azalma yaşandığı belirtildi.
Yapılan açıklamada, ödüllerin otomobillerde motorların bir çarpışma sırasında ön ve yanlardan sağlanan destek ile en iyi şekilde korunması ve elektronik stabilite kontrolleri (ESC) göz önüne alınarak belirlendiği kaydedildi.
ABD Otoyol Güvenliği için Sigorta Enstitüsü tarafından 2010 yılı otomobil modelleri arasında çeşitli segmentlerde en güvenli otomobil seçilen 27 araç şöyle sıralandı: Geniş Otomobiller:
Buick LaCrosse
Ford Taurus
Lincoln MKS
Volvo S80Orta Büyüklükte Araçlar:
Audi A3
Chevrolet Malibu (2009 Ekim ayından sonra üretilenler)
Chrysler Sebring (4 kapılı ve ESC opsiyonlu)
Dodge Avenger
Mercedes C Class
Subaru Legacy
Subaru Outback
Volkswagen Jetta (4-door)
Volkswagen Passat (4-door)
Volvo C30Küçük Otomobiller: S
Honda Civic (4 kapılı ve ESC opsiyonlu)
Kia Soul
Nissan Cube
Subaru Impreza (WRX dışında)
Volkswagen Golf (4 kapılı)Orta Büyüklükte SUV
Dodge Journey
Subaru Tribeca
Volvo XC60
Volvo XC90
Küçük SUV
Honda Element
Jeep Patriot
Subaru Forester
Volkswagen Tiguan