2010'un en güvenli araçları

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IIHS'ü tarafından yapılan açıklamada, Ford, Subaru ve Volkswagen marka otomobillerin büyük bölümünü oluşturduğu, 19'u otomobil ve 8'i spor araç olmak üzere 27 en güvenli araç sıralamasında ilk sıralarda yer aldı.Açıklamada, ABD'de bağımsız, kar gütmeyen bilimsel ve eğitici bir kuruluş olan IIHS'nin en güvenli araç kıstaslarını katılaştırması nedeniyle sıralamaya giren araç sayısında geçen yıla göre azalma yaşandığı belirtildi.Yapılan açıklamada, ödüllerin otomobillerde motorların bir çarpışma sırasında ön ve yanlardan sağlanan destek ile en iyi şekilde korunması ve elektronik stabilite kontrolleri (ESC) göz önüne alınarak belirlendiği kaydedildi.ABD Otoyol Güvenliği için Sigorta Enstitüsü tarafından 2010 yılı otomobil modelleri arasında çeşitli segmentlerde en güvenli otomobil seçilen 27 araç şöyle sıralandı:Buick LaCrosseFord TaurusLincoln MKSVolvo S80Audi A3Chevrolet Malibu (2009 Ekim ayından sonra üretilenler)Chrysler Sebring (4 kapılı ve ESC opsiyonlu)Dodge AvengerMercedes C ClassSubaru LegacySubaru OutbackVolkswagen Jetta (4-door)Volkswagen Passat (4-door)Volvo C30Honda Civic (4 kapılı ve ESC opsiyonlu)Kia SoulNissan CubeSubaru Impreza (WRX dışında)Volkswagen Golf (4 kapılı)Dodge JourneySubaru TribecaVolvo XC60Volvo XC90Küçük SUVHonda ElementJeep PatriotSubaru ForesterVolkswagen Tiguan