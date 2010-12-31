2010'un en değerli parası Avustralya Doları

T24 - Avustralya Doları, ABD Doları'ndan daha değerli hale gelirken, dünyanın en çok yükselen parası da oldu. 2010'da ABD Doları karşısında en çok düşen para Macar Forinti olurken, TL beşinci sırada yer aldı.



Dünyada 2010'da ABD dolarına karşı en çok değer kazanan para birimi, Avustralya Doları oldu.

33 para birimi arasında, Avustralya Doları, yüzde 13.1 değerlenerek ABD Doları karşısında en fazla güçlenen para oldu.

Listenin ikinci sırasında, yüzde 12.3 yükselen Japon Yeni yer aldı. Yüzde 10.5'lik artışla Güney Afrika Randı üçüncü, yüzde 9.94 yükselen Malezya Ringiti dördüncü, yüzde 9.93 değer kazanan Kore Wonu ise beşinci oldu.

2010'da ABD Doları karşısında en çok değer kaybeden para birimi, Macar Forinti oldu. Forint, dolar karşısında yüzde 11.9 geriledi.

Listenin ikinci sırasında yüzde 5.84 düşen Mısır Sterlini, üçüncü sırasında yüzde 4.63 değer kaybeden Arjantin Pesosu yer aldı. yüzde 4 düşen Polonya Zlotisi dördüncü sırayı alırken, yüzde 3.79 düşen Türk Lirası beşinci oldu.



