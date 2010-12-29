-2010'UN EN ÇOK KAZANAN GRUBU BON JOVİ ANKARA (A.A) - 29.12.2010 - Rock grubu Bon Jovi, The Circle albümüyle çıktığı dünya turnesinden kazandığı 201,1 milyon dolarla (yaklaşık 315 milyon TL) en çok kazanan müzik grubu oldu. Konser haberleri sitesi Pollstar'ın açıklamasına göre, ikinci sırayı geçen yıl olduğu gibi Avustralyalı rock grubu AC/DC, bilet satışlarından elde ettiği 177 milyon dolarla (yaklaşık 275,5 milyon TL) aldı. U2 grubu 160,9 milyon dolarlık bilet geliriyle (yaklaşık 252 milyon TL) üçüncü sırada yer alırken, dördüncü Lady Gaga, beşinci Metallica grubu oldu. Lady Gaga, toplam 138 konserden 133,6 milyon dolar (yaklaşık 208 milyon TL) kazanırken, Bon Jovi, grubu birinci sıraya yerleştiren miktara 80 şovla ulaştı. Listenin altıncı sırasında Michael Buble, yedinci sırasında eğitici aile şovu Walking with Dinosaurs, sekizinci sırada Paul McCartney yer aldı. Eagles grubu dokuzuncu, Pink Floyd'un eski vokali Roger Waters da bu yıl elde ettiği gelirle onuncu sıraya yerleşti.