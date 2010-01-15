2010'da şirket evlilikleri artacak

T24-Global ekonomik krizin etkisiyle geçen yıl, 2008’e göre yüzde 70’lik azalmayla 5,7 milyar dolarlık birleşme ve satın alma toplam işlem hacmi gerçekleşti.



Ernst&Young tarafından açıklanan “Birleşme ve Satın Alma İşlemleri 2009 Raporu”na göre 2010’da birleşme ve satın alma işlemleri hacmi yüzde 75.4 artarak 10 milyar dolara ulaşacak. İşlem değerlerindeki düşüş seyrinin devam etmesi, yüksek değerli işlemlerin azalması ve orta-küçük ölçekli işlemlerin daha fazla gerçekleşmesi beklenen rapora göre, 2009’da toplam 1,8 milyar dolar tutarında gerçekleşen kamu işlemleri değeri açıklanan işlemlerin yüzde 46’sını oluştururken, bu son yıllardaki en yüksek oran oldu. Yerli yatırımcıların işlem adedindeki payı 2005’ten bu yana en yüksek orana ulaştı.

Büyük boyutlu işlemin neredeyse hiç gerçekleşmediğine işaret edilen rapora göre, 2009 yılında satın alma ve birleşme hacminin önemli bir bölümünü 1.8 milyar dolarlık değerle yılın son iki ayında gerçekleştirilen Osmangazi, Yeşilırmak ve Çoruh elektrik dağıtım ihaleleri ile Türkşeker’e ait fabrikalardan C portföyünün özelleştirme işlemleri oluşturdu. 2008 yılında gerçekleşen işlem sayısının 171 iken 2009’da bu rakamın 116 adette kaldığı belirtilen raporda ayrıca 2009’da yabancı yatırımcıların gerçekleştirdiği işlemlerin beş yılın en düşük seviyesine gerilediği ve 1.5 milyar dolar olduğu bilgisi yer aldı. Buna göre, yabancı yatırımcılar 2009’da toplam işlem hacminin yüzde 39’unu gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcıların gerçekleştirdiği işlem adedi 54 olurken Türk yatırımcılar toplam 62 adet satın alma ve birleşme işlemi gerçekleştirdi.

Rapora göre işlem hacmi esas alındığında yabancı yatırımcılar arasında Çin’in madencilik sektörüne yaptığı 300 milyon dolarlık yatırım birinci sırada yer aldı.

Ernst&Young Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı Müşfik Cantekinler, “Yabancı yatırımcı artan bir şekilde Türkiye’ye gelecek. Bence yabancı yatırımcı kapıda” dedi.