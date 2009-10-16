2010'da özelleştirmenin merkezi enerji olacak

2010 yılında kriz sürecinde yavaşlayan ihalelere hız kazandırılıp 10 milyar doların üzerinde gelir elde edilmesi amaçlanıyor.



2010 yılında hedef özelleştirmeden 10 milyar doların üzerinde gelir elde etmek. Özelleştirme İdaresi, kriz sürecinde yavaşlayan ihalelere yeniden hız kazandıracak. Yeni yılda özelleştirmenin yıldızı enerji sektörü olacak. Hem elektrik dağıtımının hem de üretiminin 2010 yılında büyük ölçüde tamamlanması hedefleniyor.



Kriz döneminde yavaşlayan özelleştirme yeniden hız kazanacak.



Özelleştirme İdaresi'nin hedefi 2010 yılında kasasına 10 milyar 400 milyon Türk lirası gelir girmesini sağlamak.



İçinde daha önce yapılan özelleştirmelerden gelecek gelirler de var ama dikkat çekici olan idarenin gündemindeki yeni satışlar.



Özelleştirme hız kazanacak



Elektrik dağıtım bölgelerinde özelleştirme devam edecek. İlk sırada Çoruh, Osmangazi ve Yeşilırmak bölgeleri var. Her üç bölge için de son teklif tarihi 20 Ekim.



Diğer bölgeler için de satış takviminin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Elektrik üretiminde de özelleştirme gündemde.



İdare elektrik üretiminin satışında birlikte çalışılacak danışman firmayı belirledi. Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'nin satışıyla başlayan süreçte şimdi sıra diğer şirketlerde. Süreç portföydeki küçük santrallerin satışıyla sürecek.



Milli Piyango yeniden ihaleye çıkacak



Tam da krizin ortasında ihaleye çıkılan ancak teklifler değer tespiti rakamına dahi ulaşamadığı için ihalesi iptal edilen Milli Piyango'nun satışı da gündemde.



Şans oyunları için yeni değer tespiti yapılabilir. Yeni ihale için hazırlıklar sürüyor.



Şeker fabrikaları satılacak



Şeker fabrikalarının da özelleştirme süreci devam ediyor. Altı fabrika için son teklif verme tarihi 19 Kasım olarak belirlendi. Fabrikaların 2010 yılında yeni sahiplerine devredilmesi öngörülüyor.



Otoyol ve köprüler satılacak



Bir süredir tartışma konusu olan otoyol ve köprülerin satışı için ise Meclis'ten yasa çıkması bekleniyor. Tasarı yasalaştıktan sonra idarenin amacı 2010 yılında ihaleleri tamamlamak.