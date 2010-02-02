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2010'da miting meydanları belli oldu

İstanbul'da miting yapılacak yerler arasına Kadıköy Meydanı otobüs durakları da eklendi.

02 Şubat 2010 02:00

T24 - İstanbul'da miting yapılacak yerler arasına Kadıköy Meydanı otobüs durakları da eklendi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamada, toplantı ve gösteri yürüyüş hakkının azami şekilde uygun ortamlarda kullanılabilmesini sağlamak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çevre düzenlemesi ve şehir temizliği ile ilgili olarak afiş asılacak yerlerin belirlenmesi konusundaki talepleri ile sivil toplum örgütleri, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının isteklerinin de değerlendirildiği kaydedildi.

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6. Maddesi ve bu kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 3. maddesi uyarınca, il makamının onayı ile toplantı ve gösteri yapılacak yerlere, Kadıköy ilçesinde otobüs duraklarınında eklendiği belirtildi.

Daha önce Kadıköy İskele Meydanı, Şişli ilçelerinde Çağlayan Meydanı, Zeytinburnu'nda Kazlıçeşme Meydanı ile Kartal Meydanı'nda mitinge izin veriliyordu.


İlk toplanma ve dağılma alanları

Açıklamada, Kadıköy'deki İskele Meydanı ile otobüs duraklarında yapılacak mitinglerde ilk toplanma alanı olarak, Dr. Eyüp Aksoy Caddesi Tepe Nautilus önü veya Tıbbiye Caddesi eski Et Balık Kurumu önü belirlenirken, yürüyüş güzergahı olarak da Dr. Eyüp Aksoy, Orgeneral Şahap Gürler ve Rıhtım caddelerinin kullanılacağı bildirildi.

Miting katılımcılarının dağılım yön ve yerleri olarak da Dr. Eyüp Aksoy, Rıhtım, Söğütlüçeşme caddeleri ve vapur iskeleleri belirlendi.

Çağlayan Meydanı'nda gerçekleştirilecek toplantılarda ilk toplanma alanı Piyale Paşa Bulvarı üzerinde bulunan Varan işletmesi önü veya üst geçit altı, yürüyüş güzergahı Piyale Paşa Bulvarı, dağılma yön ve yerlerin ise Abide-i Hürriyet Caddesi, Piyale Paşa Bulvarı, Vatan, Kağıthane ve Cemil Bengü caddeleri ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü olarak olarak açıklandı.

Kazlıçeşme Meydanı'ndaki etkinliklerde ilk toplanma alanının 10. Yıl Caddesi'ndeki üst geçit önü ve Demirhane Caddesi girişi, yürüyüş güzergahı 10. Yıl Caddesi ve Albay Kunanbay Caddesi olarak gösterilen açıklamada, dağılımların ise Albay Kunanbay, 10. Yıl ve Gençosman caddelerinden sağlanacağı kaydedildi.

Kartal Meydanı'ndaki toplantılarda ilk toplanma alanının Neyzen Tevfik Caddesi, Türk Büyükleri Anıtı önü olarak belirlenirken, yürüyüş güzergahının Neyzen Tevfik Caddesi Hükümet Konağı önü, toplantı alanının Kartal Meydanı olarak öngörülen açıklamada, dağılmaların da Neyzen Tevfik, Hürriyet, Çınarbaşı caddeleri ile Çetin Emeç Bulvarı'ndan sağlanmasının uygun görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, afiş ve pankartların toplantı düzenleme kurulunun talepleri doğrultusunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin uygun göreceği ve Valilik tarafından olur verilecek yerlere asılacağı bildirildi.



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