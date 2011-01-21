-2010'DA KURULAN ŞİRKET SAYISI ARTTI ANKARA (A.A) - 21.01.2011 - Geçen yıl, 2009'a göre kurulan şirket sayısı yüzde 16,61, kapanan şirket sayısı ise yüzde 9,56 artış gösterdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2010 Aralık Ayına Ait Kurulan ve Kapanan Şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2010'da, bir önceki yıla göre kurulan kooperatif sayısı yüzde 34,29, gerçek kişi ticari işletmesi sayısı yüzde 14,80 artarken, kapanan kooperatif sayısı da yüzde 10,92 yükseldi. Aynı dönemler itibariyle kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise yüzde 7,34 azalma oldu. 2010'da toplam 51 bin 970 şirket ve kooperatif kurulurken, bunların 47 bin 601'ini kapsayan limited şirket toplam sermayenin de yüzde 64,32'sini, 2 bin 810 anonim şirket ise yüzde 35,60'ını oluşturdu. Geçen yılın Aralık ayında bir önceki aya göre kurulan şirket sayısında ise yüzde 45,22, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 39,16 ve kooperatif sayısında da yüzde 47,62'lik bir artış gerçekleşti. Aynı dönemler itibariyle kapanan şirket sayısında bir önceki aya göre yüzde 171,88, gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 15,30 ve kapanan kooperatif sayısında yüzde 200,82'lik artış saptandı. Geçen yıl Aralıkta, 2009 aynı ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 18,66'lık, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 19,74'lük ve kurulan kooperatif sayısında da yüzde 21,57'lik bir artış yaşandı. 2010 yılı Aralık ayında, kapanan şirket sayısı 2009 yılının aynı ayına göre yüzde 12,56, kapanan kooperatif sayısı yüzde 60,26 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 14,49 yükseldi. -GEÇEN YIL ARALIKTA ARDAHAN DA ŞİRKET KURULMADI TOBB verilerine göre, 2010 yılı Aralık ayında kurulan toplam 4,938 şirket ve kooperatifin yüzde 91,29'u limited şirket, yüzde 6,16'sı anonim şirket, yüzde 2,51'i ise kooperatiflerden oluştu. Bu şirket ve kooperatiflerin yüzde 33,88'i İstanbul, yüzde 10,92'si Ankara, yüzde 6,40'ı İzmir, yüzde 4,70'i Antalya'da yer aldı. Geçen yılın Aralık ayında Ardahan'da şirket kurulmadı. 2010 yılında ise Ardahan'da 9 şirket kuruluşu gerçekleştirilirken, 1 şirket ise kapandı. Aralık ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Kasım ayına göre yüzde 78,02 arttı. Geçen yıl Aralıkta kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin, bin 383'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 825'i imalat, 757'si inşaat sektöründe yer aldı. 2010 Aralık ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin bin 773'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, bin 36'sı inşaat, 716'sı imalat sektöründe bulunuyor. Geçen yılın Aralık ayında kapanan şirket ve kooperatiflerin 636'sı toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 510'u inşaat, 381'i imalat sektöründe, kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin bin 199'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 431'i inşaat, 200'ü imalat sektöründe yer aldı. Aralıkta 286 yabancı ortak sermayeli şirketin 53'ü İran, 36'sı Alman ortaklı olarak kuruldu. Geçen yıl kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 2 bin 479 olarak belirlendi. Bu şirketlerin 376'sı İran, 293'ü Almanya, 142'si Rusya ve 136'sı Azerbaycan ortaklı. Kurulan 2 bin 479 yabancı ortak sermayeli şirketin 297'si anonim, 2 bin 182'si limited şirketten oluştu.