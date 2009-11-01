2010'da en yüksek dış borç ödemesi yapılacak

Devlet, gelecek yıl, yaklaşık 11 milyar dolar ile önümüzdeki 6 yılın en yüksek dış borç ödemesini yapacak.



Maliye Bakanlığı'nın 2010 yılı Bütçe Gerekçesinde yer alan projeksiyonlarına göre, Merkezi Yönetim Dış Borç ödemeleri kapsamında önümüzdeki yıl 7 milyar 56 milyon doları ana para, 3 milyar 917 milyon doları da faiz olmak üzere toplam 10 milyar 973 milyon dolar dış borç ödenecek.



Dış borç ödemesi, 2011 yılında 6 milyar 816 milyon doları ana para 3 milyar 532 milyon doları faiz olmak üzere 10 milyar 347 milyon dolar olarak gerçekleşecek. Devletin bundan sonraki 4 yıldaki dış ödemesi ise kademeli olarak düşecek.



2012 yılında dış borç ödemeleri, 6 milyar 626 milyon doları ana para, 3 milyar 193 milyon doları faiz olmak üzere, 9 milyar 818 milyon dolara gerileyecek.



Devlet, 2013 yılında 7 milyar 315 milyon dolar, 2014 yılında da 7 milyar 724 milyon dolar ödemede bulunacak.



2015 yılında ise dış borç ödemesinin 4 milyon 180 milyon doları ana para, 2 milyar 277 milyon doları da faiz olmak üzere 6 milyar 458 milyon dolara düşmesi öngörülüyor.



Söz konusu ödeme, 2016 ve takip eden yıllarda ise 35 milyar 870 milyon doları ana para, 16 milyar 946 milyon doları faiz olmak üzere 52 milyar 816 milyon doları bulacak.



Böylece 2009'u (8-12.ay) da kapsayan önümüzdeki dönemde ödenecek toplam dış borç, 108 milyar 882 milyon dolara ulaşacak. Bunun da 72 milyar 212 milyon dolarını ana para, 36 milyar 670 milyon dolarını da faiz oluşturacak.