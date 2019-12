2010'da çift haneli büyüme görürüz

T24 - Türkiye Reklam Konseyi Başkanı ve Uluslararası Reklamcılık Derneği (IAA) Türkiye Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, 2004’te 1.8 milyar lira olan reklam yatırımlarının 2008’de 3.4 milyar liraya çıktığını hatırlatarak, 2009 için tahminin 2.8 milyar TL civarında olduğunu söyledi. Krizlerde tepkinin ekonomik değil psikolojik kökenli olduğuna değinen Yalçındağ, “2010’da çift haneli büyüme yakalarız” dedi.



Türkiye Reklam Konseyi Başkanı ve Uluslararası Reklamcılık Derneği (IAA) Türkiye Bölümü Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Capital Dergisi ile yaptığı söyleşide reklam sektörünü değerlendirdi. Türkiye reklam sektörünün önemli bir gelişim gösterdiğini belirten Mehmet Ali Yalçındağ, “Reklam sektörünün en önemli göstergesi olan toplam mecra reklam yatırımları da bunu doğruluyor. Örneğin, 2004’te 1.8 milyar lira dolayında olan reklam yatırımları, 2008 yılında 3.4 milyar TL olarak gerçekleşti. Sektör olarak, 2008 yılını daha yüksek büyüme ile kapatamamızın nedeni ise, küresel ekonomik dalgalanmanın ülkemizi ilk olarak etkilemeye başladığı dönem olan 2008’in son çeyreğinde, reklam yatırımlarında görülen düşüştü” dedi.





2009 daha iyi seyredebilirdi



“Maalesef, reklam yatırımları, söylenti de olsa, kriz kelimesi telaffuz edildiği an yavaşlıyor” diyen Yalçındağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Krizlerde tepki ekonomik değil psikolojik kökenli, planlama süreçleri de rasyonelden çok duygusal seyrediyor. Yaraları yavaş yavaş sarılmaya başlansa da, yaşanan ciddi küresel krizin, böylesine hızlı tepki veren reklam sektörünü bir miktar etkilemesi beklediğimiz bir sonuçtu. Bununla birlikte refleks tepkiler gösterilmeseydi, reklam bütçelerinde ani inişler yaşanmasaydı 2.8 milyar lira dolayında olduğunu tahmin ettiğimiz 2009 yılı toplam mecra reklam yatırımlarının daha da olumlu seyredebilirdi.”



Tüketiciyle ilişkinin süreklilik gerektirdiğini hatırlatan Yalçındağ, kesintiye uğrayan iletişimde boşluğu rakip markaların doldurduğunu belirtti. İletişime en fazla gereksinim duyulan kriz dönemlerinde, tanıtımdan vazgeçip, kadere razı olmanın onarılmaz sonuçlar doğurabileceğine işaret eden Yalçındağ, “Kriz dönemlerinde rekabet tablosu hızla değişebilir, her sektörde yeni ve daha öngörülü oyuncular öne çıkar, tabloya girer” diye konuştu.





2010’da çift haneli büyüme



Krizlerden herkesin önemli dersler çıkardığını, sektördeki dernek ve vakıfların dayanışmayı, sektör gibi davranmayı öğrendiğini, reklamverenlerin sürekli iletişimin gerekliliğini gördüğünü ve ajansların daha etkin yönetimin değerini kavradığını vurgulayan Yalçındağ, büyük bir özveriyle gerçekleştirdikleri çalışmalar sayesinde oluşmaya başlayan reklam bilincinin, gelecek dönemlerde, artarak devam edeceğini söyledi. Yalçındağ, “Bilinçlendirme çalışmalarının pozitif etkisi ve küresel ekonomik krizin hız kesmesiyle birlikte 2010 yılında reklam yatırımlarının tekrar yükselişe geçeceğini ve yıl sonunda çift haneli büyüme yüzdelerini yakalayacağımızı tahmin ediyorum” dedi.





Gıda iletişim ve finans en fazla reklam veren sektörler



Mehmet Ali Yalçındağ, ‘harcama ligi’nde sektörlerin performansını şöyle değerlendirdi: “2009 yılında, en fazla reklam yatırımında bulunan ilk üç sektör gıda, iletişim ve finans oldu. 200 milyon TL barajını geçen bu üç sektörün, toplam reklam yatırımlarının önemli bir kısmını gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu sektörlerin ardından gelen diğer yüksek hacimli sektörler arasında ise otomotiv, kozmetik, inşaat ve perakende sektörlerini sayabiliriz. Hemen hemen tüm sektörlerin reklam yatırımını düşürdüğü 2009 yılının aksine, 2010 yılında, belirgin bir artış trendi yaşanacaktır. Özellikle, talebin ertelendiği otomotiv, inşaat, mobilya ve elektronik eşya sektörlerinin reklam yatırımlarında önemli atılımlar beklenebilir.”





1000 reklam ajansı 20 bin reklam veren var



Mehmet Ali Yalçındağ, reklam sektörüne ilişkin şu rakamları paylaştı:



Türkiye reklam sektöründe 1000’e yakın reklam ajansı, sayısı 20 bini aşan reklamverene hizmet veriyor.



Henüz Avrupa ortalamalarının altında olsa da, 2004 yılında 10 bin dolayında olan reklamveren sayısının kısa bir zamanda iki katına çıkmış olması, aynı zamanda sektörün büyüme potansiyelini de ortaya koyuyor.



Bölgesinde önemli bir ekonomik güç konumunda olan ülkemiz gelişmeye devam ettikçe teknoloji mağazaları örneğinde olduğu gibi daha fazla yabancı yatırım çekecek, 3G örneğinde olduğu gibi daha fazla yeni uygulama ile tanışacak, rekabetin artmaya devam etmesiyle de daha büyük markalara sahip olacak.



Bu gibi gelişmeler, reklam sektörünü olumlu etkilemeye devam edecek.





İnternet, televizyon ve gazetenin ardındaki yerini sağlamlaştırıyor



Mehmet Ali Yalçındağ, son 3 yılda reklam mecralarında yaşanan değişikliklere ilişkin şunları anlattı: “Son on yıllık mecra dağılımına baktığımızda, dünyadaki gelişim çizgisine paralel olarak, televizyon mecrasının en fazla payı aldığını görüyoruz. Ülkemizde gerçekleştirilen reklam yatırımlarının yaklaşık yarısı televizyonda gerçekleştirilmekte. Özellikle son dönemlerde pazar kaybı yaşasa da, gazete mecrası, ikinci büyük mecra olarak konumunu devam ettiriyor. İnternet, 2009 yılındaki küresel ekonomik krize rağmen, açıkhava mecrası ile birlikte, 2008 yılına oranla reklam yatırımlarını artıran iki mecradan birisi olarak öne çıkıyor. Reklam sektörünün yükselen yıldızı olan İnternetin, önümüzdeki dönemde de mecra payını artırmaya devam ederek, televizyon ve gazete mecralarının ardındaki yerini sağlamlaştıracağını beklemekteyiz.”