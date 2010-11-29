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Ekonomi

2010'DA BİLGİSAYAR SATIŞI 352 MİLYONU AŞACAK ANKARA (A.A)

29 Kasım 2010 18:51

-2010'DA BİLGİSAYAR SATIŞI 352 MİLYONU AŞACAK ANKARA (A.A) - 29.11.2010 - Dünyada bu yıl bilgisayar satışlarının yüzde 14,3 artışla 352 milyonu aşacağı, bunun rekor bir rakam olmasına rağmen tablet PC ve akıllı telefonlar arasındaki rekabet yüzünden, beklenen satış miktarının düştüğü bildirildi. Gartner bağımsız araştırma kuruluşu tarafından yayımlanan rakamlara göre, Eylül'de yapılan tahminde bu yıl bilgisayar satışlarının yüzde 17,9 oranında artması beklentisine karşın, 2010'da dünyada bilgisayar satışındaki artış ancak yüzde 14,3'ü bulacak. Endüstrinin bağımsız araştırma şirketi, araştırmanın 2011 için 409 milyon bilgisayar satışını öngördüğünü ve bunun 2010'a göre yüzde 15,9 artışa denk geldiğini bildirdi. Bu tahminde de, ilk baştaki öngörüye göre yüzde 1 oranında düşüş olduğu belirtildi. Şirketin araştırma direktörü Ranjit Atwal, tahminlerdeki düşüşün iPad gibi tablet PC'ler için giderek artan kullanıcı sayısının etken olduğunu belirterek, PC pazarının bir sonraki nesil tablet PC ve akıllı telefon gibi cihazların etkisi altında olacağına işaret etti.   

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