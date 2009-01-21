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Spor

'2010'da ayrılacağım'

Fenerbahçeli Edu, 2010 yılında sözleşmesinin sona ermesinin ardından Türkiye'den ayrılacağını söyledi.

21 Ocak 2009 02:00


İç transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Edu, 2010 yılında sözleşmesinin sona ermesinin ardından Türkiye'den ayrılacağını söyledi.

Kaptan Alex ve Roberto Carlos ile sözleşme yenileyerek iç transferde rahat bir nefes alan sarı-lacivertliler, Edu'dan ise olumlu yanıt alamadı.

Brezilyalı savunma oyuncusu, sözleşmesinin 2010'da son bulmasının ardından Türkiye'den ayrılacağını açıkladı.

Edu, futbol hayatını İtalya, İspanya ve İngiltere gibi önemli liglerden birinde sürdürmek istediğini söyledi.

Brezilya'nın ünlü bir internet sitesine, sarı-lacivertli takımda geçirdiği 2,5 yılın değerlendirmesini yapan Edu, bu süre içinde çok mutlu günler yaşadığının altını çizdi.

27 yaşındaki oyuncu, 100. Yılda lig şampiyonluğu, Devler Ligi'nde Chelsea ile oynanan çeyrek final, 2007'de Türkiye Süper Kupası'nı kazanmaları gibi birçok başarıda yer alarak, Fenerbahçe tarihine adını yazdırdığını vurguladı.

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