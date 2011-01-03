-2010'DA AFGANİSTAN'DA BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ KABİL (A.A) - 03.01.2011 - Afganistan'da savaş 10. yılına girerken, 2010 yılındaki şiddet olaylarında binlerce kişinin öldüğü bildirildi. İçişleri Bakanlığı sözcüsü Zemari Başari, yaptığı açıklamada, ülkede NATO öncülüğünde 150 bin askerin varlığına rağmen yabancı asker ve sivil kayıpların geçen yıl rekor seviyeye ulaştığını belirtti. 2010 yılında artan şiddete rağmen ölen Afgan polisi sayısının yüzde 7 oranında düşerek bin 292'ye indiğini kaydeden Başari, şiddet olaylarında 2 bin 447 polisin yaralandığını, 5 bin 225 militanın öldüğünü ve 949'unun yaralandığını söyledi. Hükümetin elinde 2009 yılı için militan kayıplarına ait rakamların bulunmadığını belirten Başari, 2010 yılında pusuya düşürme, yola yerleştirilen bombalar, intihar ve füze saldırıları gibi toplam 6 bin 716 güvenlik vakası görüldüğünü ifade etti. Sözcü Başari, savaşta 2 bin 43 sivil öldüğünü ve 3 bin 570'inin yaralandığını, ancak yine 2009 yılına ait ellerinde toplam rakam olmadığını aktardı. Savunma Bakanlığı da geçen yıl 821 Afgan askerinin öldüğünü, 2009 yılı verilerinin ise mevcut olmadığını kaydetti. BM'den yapılan açıklamada, geçen yıl ocak ve ekim ayları arasında 2 bin 412 sivilin öldüğü, 3 bin 803'ünün yaralandığı bildirilmiş, 2009 yılına göre 2010 yılında sivil kayıplarının yüzde 20 oranında arttığına dikkat çekilmişti. Geçen ay açıklanan ABD Başkanı Barack Obama'nın savaş stratejisinde, hala çözülmesi gereken sorunlar olmasına rağmen, Amerikan ve NATO birliklerinin Taliban ve El Kaide terör örgütüne karşı ilerleme kaydettiği belirtilmişti. NATO liderleri de kasımda Lizbon'da düzenlenen zirvede, 2014 yılı sonunda operasyonlara son verilmesi ve ülkenin güvenlik sorumluluğunun Afgan birliklerine devredilmesini kararlaştırmıştı. Obama da 2011 yılının temmuz ayında Amerikan askerlerinin çekilmeye başlayacağı sözünü vermişti. Ancak uzmanlar, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai tarafından belirlenen 2014 hedefinin ''çok iddialı'' olduğunu, Afganistan'ın güvenlik birimlerinin eksiklikleri bulunduğunu ve askerlerin geri çekilmesi hedefinin sadece militanları cesaretlendirdiğini belirtiyor. -1 KİŞİ ÖLDÜ 4 KİŞİ YARALANDI Afganistan'ın batısındaki Herat kentinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Herat polis sözcüsü Nur Han Nekzad, bir kasabın önüne yerleştirilen zaman ayarlı bombanın yerel saatle 08.00'de patlaması sonucu ölen ve yaralananların tamamının sivil olduğunu söyledi. Nekzad, Afgan ordusuna et sağlayan kasap dükkanının önündeki saldırının güvenlik güçlerini hedef aldığını belirtti.